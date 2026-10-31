La Policía Nacional del Perú (PNP) afectó bienes utilizados en actividades de minería ilegal valorizados por más de S/ 6.2 millones, tras ejecutar operativos en Junín y Madre de Dios, como parte de las acciones del Comando Unificado.

En el distrito de Inambari, en Madre de Dios, los efectivos policiales intervinieron una extensa infraestructura destinada a la extracción ilegal de minerales.

Durante el operativo, inutilizaron diez motores, diez balsas tipo traca, diez plataformas de madera, diez pozas, diez tolvas y diez campamentos rústicos. Además, intervinieron cinco motocicletas, un motocarguero, entre otros bienes y enseres.

Cabe mencionar que el valor de los bienes afectados en esta intervención asciende a S/ 3 millones 993,825.

Por otro lado, en el sector de Huantinini, provincia de Chanchamayo, en Junín, la Policía intervino a presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Auríferos de Huantinini’, vinculada a actividades de minería ilegal.

La intervención permitió detener a cinco personas, entre ellas un ciudadano de nacionalidad boliviana. Asimismo, se interdictaron una excavadora de oruga, tres motores, un generador eléctrico y dos campamentos mineros, además de otros enseres utilizados en esta actividad ilícita.

La intervención en Junín permitió detener a cinco presuntos integrantes de ‘Los Auríferos de Huantinini’ e incautar maquinaria, campamentos mineros, oro y ocho teléfonos celulares. Foto: Mininter

Durante las diligencias, también se incautaron 14.9 gramos de mineral aurífero (oro) y ocho teléfonos celulares. El valor de los bienes afectados en este operativo fue estimado en S/ 2 millones 275,615.