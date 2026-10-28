Bandas criminales. (Foto: Andina)
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Redacción Gestión
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Dl Poder Ejecutivo alista una nueva legislación para declarar formalmente como grupos hostiles a las organizaciones criminales nacionales y transfronterizas que operan en el país, indicó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

”, señaló el titular del Mindef.

Dicha legislación se da tras la aprobación de las facultades legislativas por parte del Congreso de la República.

En ese sentido, explicó que el despliegue estratégico se sustentará en inteligencia doméstica provista por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, complementada con información obtenida a través de la adhesión a mecanismos internacionales de cooperación regional.

“Con esa inteligencia se puede conducir operaciones quirúrgicas contra objetivos de alto valor, contra los líderes de estas organizaciones y para eso hay personal, operadores militares, operadores especiales de las Fuerzas Armadas altamente calificados”, sostuvo.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó la creación del Comando Unificado Contra el Crimen Organizado para articular las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Foto: Mindef.
El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó la creación del Comando Unificado Contra el Crimen Organizado para articular las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Foto: Mindef.

“Estamos ya por inaugurar el retén militar en Ancon 1 y así vamos a ir avanzando. La limitación que teníamos era que esto se había hecho con un decreto supremo, que tenía una temporalidad de 60 días, pero ahora con las facultades delegadas vamos a poder firmar un convenio con el Ministerio de Justicia para tener un horizonte de tiempo que nos permita ya tener un despliegue y adquirir equipos de alta tecnología”, expresó.

De otro lado, consideró pertinente el pedido del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, para que el Ministerio Público sea incluido en el Comando Unificado, con la finalidad de apoyar la lucha contra el crimen organizado.

refirió.

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