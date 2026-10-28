Dl Poder Ejecutivo alista una nueva legislación para declarar formalmente como grupos hostiles a las organizaciones criminales nacionales y transfronterizas que operan en el país, indicó el ministro de Defensa, Rafael Belaunde.

“Tenemos ya la legislación redactada y estamos adecuándola porque lo que nos han aprobado no es exactamente lo que habíamos solicitado; pero en nuestra apreciación sí nos da el espacio suficiente para declarar como grupo hostil a las organizaciones criminales que operan en la frontera, como Los Lobos, La Jauría, el Comando Vermelho; pero también a las organizaciones criminales que operan internamente, como el Tren de Aragua, Los Pulpos, La Jauría”, señaló el titular del Mindef.

Dicha legislación se da tras la aprobación de las facultades legislativas por parte del Congreso de la República.

En ese sentido, explicó que el despliegue estratégico se sustentará en inteligencia doméstica provista por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, complementada con información obtenida a través de la adhesión a mecanismos internacionales de cooperación regional.

“Con esa inteligencia se puede conducir operaciones quirúrgicas contra objetivos de alto valor, contra los líderes de estas organizaciones y para eso hay personal, operadores militares, operadores especiales de las Fuerzas Armadas altamente calificados”, sostuvo.

Asimismo, mencionó que el balance de las primeras intervenciones en centros penitenciarios registra avances significativos, destacando el modelo piloto en el penal El Milagro, el cual se va replicar en otras cárceles de alta peligrosidad gracias a la facultades delegas.

El ministro de Defensa, Rafael Belaunde, destacó la creación del Comando Unificado Contra el Crimen Organizado para articular las capacidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Foto: Mindef.

“Estamos ya por inaugurar el retén militar en Ancon 1 y así vamos a ir avanzando. La limitación que teníamos era que esto se había hecho con un decreto supremo, que tenía una temporalidad de 60 días, pero ahora con las facultades delegadas vamos a poder firmar un convenio con el Ministerio de Justicia para tener un horizonte de tiempo que nos permita ya tener un despliegue y adquirir equipos de alta tecnología”, expresó.

De otro lado, consideró pertinente el pedido del fiscal de la Nación, Tomás Gálvez Villegas, para que el Ministerio Público sea incluido en el Comando Unificado, con la finalidad de apoyar la lucha contra el crimen organizado.

“Necesitamos un fiscal ad hoc para que exista una carpeta donde nosotros podamos entregar el material de inteligencia, la inteligencia que soporta nuestro requerimiento, las pruebas y las autorizaciones. Así como ocurre en el VRAEM donde hay un fiscal ad hoc antiterrorista que revisa todas las carpetas que permiten los operativos militares”, refirió.