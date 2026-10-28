El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que la inseguridad ciudadana es el principal problema del Estado y pidió sumar a la Fiscalía a la estrategia contra las bandas criminales. (Foto: Ministerio Público)
El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que la inseguridad ciudadana es el principal problema del Estado y pidió sumar a la Fiscalía a la estrategia contra las bandas criminales. (Foto: Ministerio Público)
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Redacción Gestión
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El titular del Ministerio Público formuló el pedido durante el seminario internacional “Seguridad ciudadana en el Perú: respuestas desde el Estado, el sector privado y la ciudadanía”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el encuentro, también señaló que la inseguridad ciudadana es actualmente el principal problema del Estado.

“En este Comando Unificado creado por el Ejecutivo, hemos solicitado que se incluya también al Ministerio Público”, sostuvo Gálvez.

COMPROMISO CIUDADANO

“Para que esta estrategia funcione tenemos que comprometer ciertamente a la comunidad y sus instituciones. Ya no es tema solamente de las organizaciones de la administración de justicia, sino es un tema que involucra a toda la ciudadanía, al Estado y sus instituciones, así como a las instituciones civiles”, afirmó.

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