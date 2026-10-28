El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, solicitó al Gobierno que incorpore al Ministerio Público en el Comando Unificado creado por el Ejecutivo para combatir el crimen organizado.

El titular del Ministerio Público formuló el pedido durante el seminario internacional “Seguridad ciudadana en el Perú: respuestas desde el Estado, el sector privado y la ciudadanía”, organizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

En el encuentro, también señaló que la inseguridad ciudadana es actualmente el principal problema del Estado.

“En este Comando Unificado creado por el Ejecutivo, hemos solicitado que se incluya también al Ministerio Público”, sostuvo Gálvez.

En esa línea, consideró necesario que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas desarrollen labores de inteligencia y contrainteligencia para evitar posibles filtraciones que perjudiquen la estrategia contra la criminalidad.

COMPROMISO CIUDADANO

El fiscal de la Nación también exhortó a la ciudadanía a mantener la confianza en el trabajo de las autoridades para enfrentar la criminalidad organizada.

Asimismo, destacó la creación del Comando Unificado como una herramienta para articular una estrategia contra las bandas criminales.

“Para que esta estrategia funcione tenemos que comprometer ciertamente a la comunidad y sus instituciones. Ya no es tema solamente de las organizaciones de la administración de justicia, sino es un tema que involucra a toda la ciudadanía, al Estado y sus instituciones, así como a las instituciones civiles”, afirmó.