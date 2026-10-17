Despliegue simultáneo en 17 regiones, con participación de Migraciones, la PNP y las FF.AA., permitió detectar presuntos infractores de la normativa migratoria y verificar posibles requisitorias. Foto: Mininter
Despliegue simultáneo en 17 regiones, con participación de Migraciones, la PNP y las FF.AA., permitió detectar presuntos infractores de la normativa migratoria y verificar posibles requisitorias. Foto: Mininter
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Redacción Gestión
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Más de 300 ciudadanos extranjeros fueron identificados como presuntos infractores de la normativa migratoria durante un megaoperativo simultáneo realizado en 17 regiones del país, informó el Ministerio del Interior (Mininter).

La intervención, ejecutada por la Superintendencia Nacional de Migraciones en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas, permitió verificar la situación migratoria de más de 1,800 extranjeros.

Los casos detectados serán evaluados mediante los procedimientos administrativos correspondientes para determinar las medidas aplicables.

La intervención fue coordinada por Migraciones, la PNP y las Fuerzas Armadas como parte de las acciones del Comando Unificado contra el Crimen Organizado para reforzar los controles migratorios. Foto: Mininter
La intervención fue coordinada por Migraciones, la PNP y las Fuerzas Armadas como parte de las acciones del Comando Unificado contra el Crimen Organizado para reforzar los controles migratorios. Foto: Mininter

El superintendente nacional de Migraciones, Luis Fares Yunis Herrera, supervisó el despliegue desde el Centro de Monitoreo de Migraciones, donde recibió en tiempo real los reportes de los equipos distribuidos en las distintas regiones.

“Estamos trabajando junto a la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para fortalecer el orden interno y la seguridad nacional. Unidos vamos a enfrentar la criminalidad en todo el país”, señaló el funcionario.

Con este despliegue, el Gobierno refuerza la coordinación interinstitucional y la prevención como componentes fundamentales de su estrategia de seguridad.

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