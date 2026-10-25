Lima y Callao continuarán en estado de emergencia por 60 días más. Revisa qué derechos podrán restringirse y qué medidas dispone el Gobierno. Foto: ANDINA/Difusión
Lima y Callao continuarán en estado de emergencia por 60 días más. Revisa qué derechos podrán restringirse y qué medidas dispone el Gobierno. Foto: ANDINA/Difusión
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Gobierno de Perú prorrogó por 60 días calendario el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao con el objetivo de enfrentar la criminalidad y otras situaciones de violencia.

La medida entrará en vigencia el próximo 28 de octubre, según el Decreto Supremo N.º 142-2026-PCM, publicado este domingo en el diario oficial El Peruano.

La disposición amplía el régimen excepcional establecido mediante el Decreto Supremo N.º 123-2026-PCM, publicado el 28 de agosto. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

La decisión responde a una solicitud presentada por la Comandancia General de la PNP, sustentada en informes policiales que advierten sobre la persistencia de delitos como homicidios, sicariato y extorsión en ambas jurisdicciones.

Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao (Foto: Diana Marcelo)
Gobierno prorroga estado de emergencia en Lima y Callao (Foto: Diana Marcelo)

¿Qué restricciones continuarán vigentes?

Durante la prórroga podrán mantenerse las restricciones o suspensiones de determinados derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales.

Asimismo, las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público deberán contar con los permisos correspondientes de las autoridades competentes.

Las actividades que no tengan carácter masivo podrán desarrollarse sin autorización previa.

Cambios en la conformación de los comandos y comités

La norma también modifica el artículo 5 del Decreto Supremo N.º 123-2026-PCM, referido a la conformación de los comandos y comités encargados de coordinar las acciones contra la criminalidad. En concreto, se agregó la creación del Comando Unificado PNP - FFAA contra el Crimen Organizado.

Ahora señala: “Se conforma dentro de las 24 horas de entrada en vigencia del presente decreto supremo (N.º 123-2026-PCM) el Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), el Comando Unificado PNP - FFAA contra el Crimen Organizado, así como los Comités de Coordinación Distrital (CCD), el Comité de Inteligencia (CI), el Comité de Fiscalización (CF) y el Comité de Comunicación Estratégica (CCE), con integrantes cuya participación es indelegable”.

Solo para recordar, dicho artículo también menciona que la información y acuerdos adoptados en los comités sobre patrullajes, operativos y otros de sus competencias, relacionados a hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia, se clasifican como información de carácter reservado, de ser el caso, conforme a la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Además, los comandos y cada comité constituido establecen un centro de coordinación permanente (24 horas por 7 días) que integre recursos humanos y tecnológicos necesarios. Disponen de las fuerzas integradas para sus actividades.

TE PUEDE INTERESAR

Contraloría pide S/ 163 millones adicionales para recuperar capacidad operativa en 2027
ONP: Gobierno designó a nuevo presidente ejecutivo
Tres ventanas de oportunidad que pueden cerrarse pronto para Perú: ¿qué puede hacer el gobierno?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.