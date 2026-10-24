El Poder Ejecutivo designó a José Ernesto Vidal Fernández como nuevo presidente ejecutivo de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), en reemplazo de Gastón Roger Remy Llacsa, quien presentó su renuncia al cargo.

La designación fue oficializada mediante la Resolución Suprema N.° 044-2026-EF, publicada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

A través de la Resolución Suprema N.° 043-2026-EF, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Remy Llacsa y le agradeció por los servicios prestados.

¿Quién es el nuevo jefe de la ONP?

José Ernesto Vidal Fernández es economista por la Universidad Ricardo Palma y doctor en Gobierno y Política Pública por la Universidad de San Martín de Porres.

Cuenta con 20 años de experiencia en el sector público y formación especializada en gestión de proyectos, contratación pública, seguridad y defensa nacional.

Entre los cargos que ha ocupado figuran el de consultor del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gerente general del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), secretario general del Ministerio de Salud y director general de Planeamiento y Presupuesto de los ministerios del Interior y de Trabajo y Promoción del Empleo. También fue viceministro de Turismo entre abril de 2019 y enero de 2020.

Además, se desempeña como docente en programas de pregrado y posgrado de las universidades Continental, Ricardo Palma y de Lima, así como en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Su designación se sustenta en la Ley N.° 31419, que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y su reglamento, aprobado mediante el Decreto Supremo N.° 053-2022-PCM.

Asimismo, se enmarca en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (Ley N.° 29158), la Ley N.° 27594, que regula la participación del Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos, y la Ley N.° 28532, que establece la reestructuración integral de la ONP.

La medida también considera la Resolución Jefatural N.° 000111-2026-JF-ONP, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de la entidad.

Ambas resoluciones publicadas hoy llevan la rúbrica de la presidenta, Keiko Fujimori y del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.