La Contraloría General de la República alertó que 337 entidades públicas mantienen deudas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por S/ 587.4 millones, correspondientes a aportaciones no pagadas al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) y/o retenciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Para el organismo de control, esto representa un riesgo para los recursos públicos y, principalmente, para los derechos de los trabajadores vinculados a su protección en salud y a sus futuras pensiones.

De acuerdo con la información proporcionada por la Sunat al 26 de setiembre del 2026, 221 entidades adeudan S/ 297.6 millones a EsSalud, mientras que 271 registran deudas por S/ 289.8 millones correspondientes a la ONP, incluso desde hace más de treinta años.

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Se trata de obligaciones superiores a S/ 50,000 por entidad que permanecen en cobranza coactiva; es decir, que se puede exigir legalmente el pago y aplicar medidas de cobranza.

Contraloría.

¿Quiénes tienen más deudas?

Entre las entidades con mayores deudas figuran la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), con más de S/ 32.0 millones pendientes con EsSalud, y la Municipalidad Distrital de La Victoria (Lima), con más de S/ 33.3 millones de deuda con la ONP. También aparecen las municipalidades distritales de Breña, Surquillo, San Juan de Miraflores y San Miguel (Lima), Carmen de la Legua Reynoso (Callao), José Leonardo Ortiz (Lambayeque), entre otras.

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Entidades con mayor deuda coactiva con EsSalud

N° ENTIDAD DEPARTAMENTO DEUDA ESSALUD S/ 1 Municipalidad Provincial de Chiclayo Lambayeque 32′031,985 2 Municipalidad Distrital de Breña Lima 25′611,531 3 Municipalidad Distrital de Surquillo Lima 18′654,831 4 Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso P. C. Del Callao 16′312,364 5 Municipalidad Provincial de Talara Piura 14′077,291 6 Municipalidad Distrital de La Victoria-Lima Lima 13′909,190 7 Municipalidad Distrital de San Juan De Miraflores Lima 12′270,190 8 Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz Lambayeque 9′674,431 9 Municipalidad Distrital de San Miguel Lima 9′537,199 10 Unidad de Gestión Educativa Local 03 Lima 9′041,258

Entidades con mayor deuda coactiva con ONP

N° ENTIDAD DEPARTAMENTO DEUDA ONP S/ 1 Municipalidad Distrital de La Victoria-Lima Lima 33′277,013 2 Municipalidad Distrital de Breña Lima 27′833,766 3 Unidad de Gestión Educativa Local 04 Lima 18′105,936 4 Municipalidad Provincial de Chiclayo Lambayeque 17′872 134 5 Municipalidad Distrital de San Martin De Porres Lima 11′583,884 6 Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz Lambayeque 10′286,962 7 Municipalidad Distrital de San Juan De Miraflores Lima 9′415,164 8 Municipalidad Distrital de Carmen De La Legua Reynoso P. C. Del Callao 8′594,863 9 Municipalidad Distrital de San Miguel Lima 8′542,141 10 Unidad de Gestión Educativa Local San Román Puno 7′363,809

Contraloría advierte que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar el incremento de las deudas por intereses, costas y gastos, además de comprometer la disponibilidad presupuestaria de las entidades.

En el caso de las obligaciones con la ONP, también existe el riesgo de afectar los derechos previsionales de los trabajadores; mientras que las deudas con EsSalud podrían generar una eventual restricción de las coberturas de salud.

Ante esta situación, la Contraloría emitió 492 informes de orientación de oficio a nivel nacional dirigidos a las entidades que mantienen estas deudas, con el propósito de comunicar los riesgos identificados y promover que adopten las acciones correspondientes.