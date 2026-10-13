La Contraloría General de la República alertó que 337 entidades públicas mantienen deudas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por S/ 587.4 millones, correspondientes a aportaciones no pagadas al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) y/o retenciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
Para el organismo de control, esto representa un riesgo para los recursos públicos y, principalmente, para los derechos de los trabajadores vinculados a su protección en salud y a sus futuras pensiones.
De acuerdo con la información proporcionada por la Sunat al 26 de setiembre del 2026, 221 entidades adeudan S/ 297.6 millones a EsSalud, mientras que 271 registran deudas por S/ 289.8 millones correspondientes a la ONP, incluso desde hace más de treinta años.
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Se trata de obligaciones superiores a S/ 50,000 por entidad que permanecen en cobranza coactiva; es decir, que se puede exigir legalmente el pago y aplicar medidas de cobranza.
¿Quiénes tienen más deudas?
Entre las entidades con mayores deudas figuran la Municipalidad Provincial de Chiclayo (Lambayeque), con más de S/ 32.0 millones pendientes con EsSalud, y la Municipalidad Distrital de La Victoria (Lima), con más de S/ 33.3 millones de deuda con la ONP. También aparecen las municipalidades distritales de Breña, Surquillo, San Juan de Miraflores y San Miguel (Lima), Carmen de la Legua Reynoso (Callao), José Leonardo Ortiz (Lambayeque), entre otras.
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- Entidades con mayor deuda coactiva con EsSalud
|N°
|ENTIDAD
|DEPARTAMENTO
|DEUDA ESSALUD S/
|1
|Municipalidad Provincial de Chiclayo
|Lambayeque
|32′031,985
|2
|Municipalidad Distrital de Breña
|Lima
|25′611,531
|3
|Municipalidad Distrital de Surquillo
|Lima
|18′654,831
|4
|Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua Reynoso
|P. C. Del Callao
|16′312,364
|5
|Municipalidad Provincial de Talara
|Piura
|14′077,291
|6
|Municipalidad Distrital de La Victoria-Lima
|Lima
|13′909,190
|7
|Municipalidad Distrital de San Juan De Miraflores
|Lima
|12′270,190
|8
|Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz
|Lambayeque
|9′674,431
|9
|Municipalidad Distrital de San Miguel
|Lima
|9′537,199
|10
|Unidad de Gestión Educativa Local 03
|Lima
|9′041,258
- Entidades con mayor deuda coactiva con ONP
|N°
|ENTIDAD
|DEPARTAMENTO
|DEUDA ONP S/
|1
|Municipalidad Distrital de La Victoria-Lima
|Lima
|33′277,013
|2
|Municipalidad Distrital de Breña
|Lima
|27′833,766
|3
|Unidad de Gestión Educativa Local 04
|Lima
|18′105,936
|4
|Municipalidad Provincial de Chiclayo
|Lambayeque
|17′872 134
|5
|Municipalidad Distrital de San Martin De Porres
|Lima
|11′583,884
|6
|Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz
|Lambayeque
|10′286,962
|7
|Municipalidad Distrital de San Juan De Miraflores
|Lima
|9′415,164
|8
|Municipalidad Distrital de Carmen De La Legua Reynoso
|P. C. Del Callao
|8′594,863
|9
|Municipalidad Distrital de San Miguel
|Lima
|8′542,141
|10
|Unidad de Gestión Educativa Local San Román
|Puno
|7′363,809
Contraloría advierte que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar el incremento de las deudas por intereses, costas y gastos, además de comprometer la disponibilidad presupuestaria de las entidades.
En el caso de las obligaciones con la ONP, también existe el riesgo de afectar los derechos previsionales de los trabajadores; mientras que las deudas con EsSalud podrían generar una eventual restricción de las coberturas de salud.
Ante esta situación, la Contraloría emitió 492 informes de orientación de oficio a nivel nacional dirigidos a las entidades que mantienen estas deudas, con el propósito de comunicar los riesgos identificados y promover que adopten las acciones correspondientes.