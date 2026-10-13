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Redacción Gestión
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La Contraloría General de la República alertó que 337 entidades públicas mantienen deudas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) por S/ 587.4 millones, correspondientes a aportaciones no pagadas al Seguro Social de Salud del Perú (EsSalud) y/o retenciones de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

De acuerdo con la información proporcionada por la Sunat al 26 de setiembre del 2026, 221 entidades adeudan S/ 297.6 millones a EsSalud, mientras que 271 registran deudas por S/ 289.8 millones correspondientes a la ONP, incluso desde hace más de treinta años.

Se trata de obligaciones superiores a S/ 50,000 por entidad que permanecen en cobranza coactiva; es decir, que se puede exigir legalmente el pago y aplicar medidas de cobranza.

Contraloría.
Contraloría.

¿Quiénes tienen más deudas?

. También aparecen las municipalidades distritales de Breña, Surquillo, San Juan de Miraflores y San Miguel (Lima), Carmen de la Legua Reynoso (Callao), José Leonardo Ortiz (Lambayeque), entre otras.

ENTIDADDEPARTAMENTODEUDA ESSALUD S/
1Municipalidad Provincial de ChiclayoLambayeque32′031,985
2Municipalidad Distrital de BreñaLima25′611,531
3Municipalidad Distrital de SurquilloLima18′654,831
4Municipalidad Distrital de Carmen de la Legua ReynosoP. C. Del Callao16′312,364
5Municipalidad Provincial de TalaraPiura14′077,291
6Municipalidad Distrital de La Victoria-LimaLima13′909,190
7Municipalidad Distrital de San Juan De MirafloresLima12′270,190
8Municipalidad Distrital de José Leonardo OrtizLambayeque9′674,431
9Municipalidad Distrital de San MiguelLima9′537,199
10Unidad de Gestión Educativa Local 03Lima9′041,258
  • Entidades con mayor deuda coactiva con ONP
ENTIDADDEPARTAMENTODEUDA ONP S/
1Municipalidad Distrital de La Victoria-LimaLima33′277,013
2Municipalidad Distrital de BreñaLima27′833,766
3Unidad de Gestión Educativa Local 04Lima18′105,936
4Municipalidad Provincial de ChiclayoLambayeque17′872 134
5Municipalidad Distrital de San Martin De PorresLima11′583,884
6Municipalidad Distrital de José Leonardo OrtizLambayeque10′286,962
7Municipalidad Distrital de San Juan De MirafloresLima9′415,164
8Municipalidad Distrital de Carmen De La Legua ReynosoP. C. Del Callao8′594,863
9Municipalidad Distrital de San MiguelLima8′542,141
10Unidad de Gestión Educativa Local San RománPuno7′363,809

Contraloría advierte que el incumplimiento de estas obligaciones puede generar el incremento de las deudas por intereses, costas y gastos, además de comprometer la disponibilidad presupuestaria de las entidades.

Ante esta situación, la Contraloría emitió 492 informes de orientación de oficio a nivel nacional dirigidos a las entidades que mantienen estas deudas, con el propósito de comunicar los riesgos identificados y promover que adopten las acciones correspondientes.

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