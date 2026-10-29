Tal como tenía previsto, La presidenta de la república, Keiko Fujimori, como parte de su programa de trabajo, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con el propósito de conocer las medidas implementadas por El Salvador para enfrentar a las organizaciones criminales.

La mandataria estuvo acompañada por del canciller Carlos Espá y los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.

La delegación de alto nivel fue recibida por el ministro de Seguridad Pública y Justicia salvadoreño, Gustavo Villatoro, quien guió el recorrido y expuso los modelos de gestión e infraestructura penitenciaria implementados en su nación. Asimismo, estuvo presente el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino y el director del centro penitenciario, Belarmino García.

Keiko Fujimori se encuentra visitando el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) Foto: Presidencia

El encuentro representa una aproximación práctica a la política de seguridad salvadoreña contra las organizaciones criminales, así como una oportunidad de interés para el Perú en materia de intercambio de experiencias para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. indico la Presidencia.

La Presidenta de la República del Perú, @KeikoFujimori, conoce de primera mano el Modelo de Seguridad del Presidente @nayibbukele. 🇸🇻🤝🏻🇵🇪 https://t.co/X6oD5XLUxE — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) October 29, 2026

En el inicio de su Visita Oficial a El Salvador, la Presidenta de la República del Perú, @KeikoFujimori, recorre el Centro de Confinamiento del Terrorismo. En el CECOT ha sido recibida por el Ministro de la @DefensaSV Nacional, @merino_monroy, y el Ministro de @SeguridadSV, @Vi11atoro, quienes compartirán con la Presidenta todos los avances en materia de seguridad y el modelo penitenciario que han llevado al país a ser un referente mundial en materia de seguridad y lucha contra el crimen. 🇸🇻🤝🏻🇵🇪 — Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) October 29, 2026

Keiko Fujimori se encuentra visitando el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) Foto: Casa Presidencial de El Salvador

Encuentro con Nayib Bukele

Posteriormente, la mandataria se reunirá con su homólogo Nayib Bukele en la Casa Presidencial. Tras el encuentro, las delegaciones ministeriales de ambos países participarán en una reunión ampliada presidida por ambos mandatarios.

En el encuentro presidencial, se abordarán temas de interés común para ambos países, especialmente en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, salud, educación y turismo.

Keiko Fujimori se encuentra visitando el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) Foto: Casa Presidencial de El Salvador

El arribo de Fujimori a El Salvador

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó el miercoles 28 de octubre, en visita oficial a El Salvador.

A su arribo, la presidenta Fujimori recibió el saludo de la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill. En la recepción también estuvieron presentes el embajador del Perú en El Salvador, César Jordán, y el embajador salvadoreño en el Perú, Pablo Caballero.

A su arribo a El Salvador, la jefa de Estado, Keiko Fujimori, recibió el saludo de la canciller salvadoreña, Alexandra Hill. Foto: Presidencia.

Fujimori desarrollará una agenda de actividades orientadas al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en sectores como justicia, salud, educación y turismo.

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Asimismo, participará en encuentros con autoridades salvadoreñas y representantes del sector empresarial, a fin de promover el diálogo y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión entre ambas naciones.

Las actividades oficiales se desarrollarán entre el 29 y el 30 de octubre, en el marco de una visita destinada a fortalecer los vínculos de cooperación y amistad entre el Perú y El Salvador. (Rodrigo Sura / EFE)

La presidenta Fujimori está acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Salud, Luis Dyer. También integrarán la comitiva la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.