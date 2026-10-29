Tal como tenía previsto, La presidenta de la república, Keiko Fujimori, como parte de su programa de trabajo, visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), con el propósito de conocer las medidas implementadas por El Salvador para enfrentar a las organizaciones criminales.
La mandataria estuvo acompañada por del canciller Carlos Espá y los ministros del Interior, César Astudillo, y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez.
La delegación de alto nivel fue recibida por el ministro de Seguridad Pública y Justicia salvadoreño, Gustavo Villatoro, quien guió el recorrido y expuso los modelos de gestión e infraestructura penitenciaria implementados en su nación. Asimismo, estuvo presente el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino y el director del centro penitenciario, Belarmino García.
El encuentro representa una aproximación práctica a la política de seguridad salvadoreña contra las organizaciones criminales, así como una oportunidad de interés para el Perú en materia de intercambio de experiencias para la lucha contra la delincuencia organizada transnacional. indico la Presidencia.
Encuentro con Nayib Bukele
Posteriormente, la mandataria se reunirá con su homólogo Nayib Bukele en la Casa Presidencial. Tras el encuentro, las delegaciones ministeriales de ambos países participarán en una reunión ampliada presidida por ambos mandatarios.
En el encuentro presidencial, se abordarán temas de interés común para ambos países, especialmente en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia organizada transnacional, salud, educación y turismo.
El arribo de Fujimori a El Salvador
La presidenta de la república, Keiko Fujimori, llegó el miercoles 28 de octubre, en visita oficial a El Salvador.
A su arribo, la presidenta Fujimori recibió el saludo de la ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill. En la recepción también estuvieron presentes el embajador del Perú en El Salvador, César Jordán, y el embajador salvadoreño en el Perú, Pablo Caballero.
Fujimori desarrollará una agenda de actividades orientadas al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales en sectores como justicia, salud, educación y turismo.
Asimismo, participará en encuentros con autoridades salvadoreñas y representantes del sector empresarial, a fin de promover el diálogo y explorar nuevas oportunidades de cooperación e inversión entre ambas naciones.
La presidenta Fujimori está acompañada por los ministros de Relaciones Exteriores, Carlos Espá; Interior, César Astudillo; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Salud, Luis Dyer. También integrarán la comitiva la viceministra de Gestión Pedagógica, Miriam Ponce, y el director del Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), Pedro Morales.