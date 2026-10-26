Keiko Fujimori. (Foto: Presidencia)
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Redacción Gestión
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La presidenta de la república, Keiko Fujimori, expresó sus felicitaciones al mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, cono motivo de su reelección en los comicios generales celebrados en dicho país y expresó también su saludo al pueblo brasileño que participó en esta jornada democrática.

“Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, sostuvo la presidenta Fujimori.

Los brasileños acudieron a las urnas este domingo 25 de octubre para definir al próximo presidente.

Es la primera vez desde el fin de la dictadura militar (1964-1985) que un candidato que quedó en segundo lugar en la primera ronda electoral se impone en la segunda a su adversario.

En la primera vuelta, Flávio fue el más votado con el 47% de los apoyos, dos puntos más que el dirigente progresista, lo que se tradujo en una diferencia de 2.2 millones de votos.

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