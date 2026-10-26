Partidarios del presidente de Brasil y candidato, Luiz Inácio Lula da Silva, se reúnen en la Avenida Paulista, en São Paulo, el 25 de octubre. Fotógrafo: Alexandre Schneider/Getty Images
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Agencia Bloomberg
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Los operadores se preparan para fuertes pérdidas en los mercados brasileños el lunes, después de que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva protagonizara una sorprendente remontada para derrotar a Flávio Bolsonaro, el candidato de derecha que muchos inversionistas preferían.

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