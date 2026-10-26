Itaú Unibanco Holding S.A., el mayor banco de América Latina por activos, acordó adquirir la startup brasileña de inteligencia artificial NeoSpace AI Technologies Ltda. en una operación por 2,925 millones de reales (unos US$ 590 millones) para acelerar sus ambiciones tecnológicas.

La operación ayudará a Itaú a desarrollar sus propios modelos de IA combinando la tecnología de NeoSpace con la experiencia del banco en servicios financieros, según un comunicado enviado a la Bolsa de São Paulo. La adquisición, íntegramente en efectivo, permitirá que la startup mantenga una gestión y estructura autónomas, con su fundador, Bruno Pierobon, como director ejecutivo. NeoSpace llevaba dos años prestando servicios al banco.

NeoSpace ya estaba ofreciendo servicios “transformadores” a Itaú en ámbitos como el crédito, la gestión de relaciones con los clientes y la prevención del fraude, según la nota.

Itaú afirmó que está enfocado en continuar con el desarrollo de su asistente de inteligencia artificial, con miras a ofrecer soluciones personalizadas a sus clientes, incluida la gestión financiera y crediticia.

En el primer semestre del año, el banco privado, el mayor de América Latina, obtuvo un beneficio neto de 24,689 millones de reales (casi US$ 5,000 millones), con un crecimiento del 9.1% frente al mismo período de 2025.

NeoSpace e Itaú

NeoSpace, fundada en 2023, desarrolla modelos de inteligencia artificial capaces de identificar patrones y relaciones complejas en grandes conjuntos de datos, indicó el banco. Itaú ya es cliente de la startup y lideró una ronda de inversión de US$ 18 millones a comienzos de 2025. La entidad considera que los modelos de NeoSpace pueden ayudarla a personalizar la atención a sus clientes.

La startup mantenía conversaciones con inversionistas para una nueva ronda de financiamiento en la que Itaú podría haber participado, pero finalmente acordó con el banco la operación anunciada el lunes, dijo en una entrevista el director ejecutivo de Itaú, Milton Maluhy. “Somos un cliente importante para NeoSpace, pero ahora su fuerza laboral estará completamente dedicada al banco”, afirmó Maluhy, y agregó que se cumplirán los contratos vigentes de NeoSpace.

Itaú ha invertido fuertemente en modernizar sus plataformas mientras el sector financiero brasileño intenta seguir el ritmo de una industria fintech muy desarrollada. En 2024, unificó varias aplicaciones móviles en una sola a medida que los clientes se alejaban de las sucursales físicas y el banco buscaba profundizar su relación con quienes utilizaban un solo producto.

El objetivo es aumentar la cantidad de datos a los que el banco tiene acceso al analizar el riesgo de cada cliente, pero también lograr que esos clientes amplíen su relación con la entidad, una estrategia que bancos tradicionales y fintechs de otros mercados también están adoptando a medida que se intensifica la competencia.

Los bancos ahora deben satisfacer las necesidades de clientes que utilizan tecnologías como la IA generativa y esperan recibir el mismo tipo de servicio en otros ámbitos, señaló el director de Información de Itaú, Ricardo Guerra. “La gente se está adaptando y evolucionando rápidamente”, afirmó Guerra en una entrevista. “No es como hace 10 años, cuando podíamos tener tecnología y productos promedio”.

El banco ha realizado otras adquisiciones tecnológicas durante la última década. En 2019, anunció un acuerdo para comprar Zup, una startup también fundada por Pierobon que ofrece servicios para integrar sistemas desarrollados recientemente con infraestructuras heredadas.

NeoSpace cuenta con unos 80 investigadores dedicados a crear sus modelos fundacionales, que permiten predecir qué productos o soluciones son más adecuados para los clientes a partir de sus transacciones, dijo Pierobon, quien se convertirá en socio de Itaú.

Elaborado con información de Bloomberg y EFE