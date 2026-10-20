Desde el 1 de enero de 2028, las cuentas de ahorro y corrientes serán los primeros productos en incorporarse al sistema. (Composición: Gemini)
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Zulema Ramirez Huancayo
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La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) publicó el primer bloque normativo de su proyecto de finanzas abiertas (open finance), que establece las reglas para compartir información financiera con autorización de los usuarios.

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