El tribunal electoral declaró al presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganador de la segunda vuelta electoral del domingo en Brasil frente al senador de extrema derecha Flávio Bolsonaro. La victoria le otorga al dirigente izquierdista su cuarto mandato presidencial no consecutivo que comenzará el 5 de enero de 2027.

Lula, quien a sus 80 años es uno de los jefes de Estado de mayor edad en el mundo, ha ocupado la presidencia de Brasil en dos periodos, primero entre 2003 y 2010 y nuevamente desde 2023.

Bolsonaro, de 45 años y aliado del mandatario estadounidense Donald Trump, buscaba devolver el apellido de su familia al poder mientras su padre cumple una condena por intentar un golpe de Estado con el fin de evitar el fin de su mandato presidencial (2019-2022).

Bolsonaro dijo que no reconoce la victoria de Lula en la segunda vuelta electoral y anunció que pedirá la anulación de los comicios.

“Hay mucho que aclarar antes de reconocer lo que pasó”, dijo el senador de extrema derecha ante sus partidarios.

Lula da Silva superó a su adversario por casi 4.4 millones de votos, tras un caótico retraso en el cierre de los centros de votación ordenado por un magistrado del Tribunal Supremo.

Solicitaron centros de votación permanecieran abiertos más tiempo

Tanto Bolsonaro como Lula solicitaron que los centros de votación permanecieran abiertos más tiempo debido a problemas con el transporte público y a las inclemencias meteorológicas en algunas zonas de Brasil. La decisión de mantener los centros abiertos se tomó apenas tres minutos antes de la hora prevista para el cierre; algunos centros recibieron la noticia cuando ya habían cerrado y no está claro cuántos votos se emitieron durante el tiempo adicional.

Bolsonaro calificó la medida de ampliar el horario de votación como algo sin precedentes —a pesar de que tanto él como Lula habían realizado la petición— y solicitó la anulación de las elecciones.

Menor número de abstenciones en la historia de Brasil

En su primer mensaje público como presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva destacó que el domingo se registró “el menor número de abstenciones en la historia de Brasil” y agradeció a la juventud “que salió a las calles para defender la democracia”.

Fue “una elección que tuvimos que vencer pese a la intromisión que venía de afuera”, dijo Lula, quien sostuvo que es necesaria una regulación de las plataformas digitales y enfatizó: “Este país no acepta ser el patio trasero de nadie”.

También arremetió contra Flávio Bolsonaro: “Esta ha sido una derrota para el negacionismo y las mentiras. Debo confesar que, cada vez que participaba en un debate, sentía vergüenza”, afirmó. “Jamás imaginé que una persona pudiera mentir tanto, tan descaradamente”, agregó.

En un hotel en Sao Paulo desde donde había seguido el escrutinio, Lula se comprometió a respetar a todos los brasileños, sin importar su género o religión y anticipó que en su nuevo mandato “vamos a cambiar la manera de gobernar este país, vamos a hacer que el pueblo participe más de nuestras decisiones”.

Alrededor de 158,7 millones de electores fueron convocados para votar en esta jornada, en la que también se elegirán seis mandatarios regionales.

Una mujer vota durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Brasil, el 25 de octubre de 2026. (Foto de TERCIO TEIXEIRA / AFP).

Keiko Fujimori felicita a Lula da Silva

La presidenta Keiko Fujimori felicitó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección. “Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos”, expresó.

Felicito al presidente Luiz Inácio Lula da Silva @lulaoficial por su reelección y saludo al pueblo brasileño por esta jornada democrática. Próximos al bicentenario de nuestras relaciones diplomáticas, reafirmo nuestra voluntad de fortalecer nuestra alianza estratégica, la integración, la cooperación y el desarrollo sostenible de la Amazonía que compartimos, en beneficio de ambos pueblos. — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) October 26, 2026

Elaborado con información de EFE y AP