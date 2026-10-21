El cantante de sertanejo Zezé Di Camargo ha expresado abiertamente su apoyo a causas de derecha en Brasil.
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Agencia Bloomberg
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Gusttavo Lima ni siquiera tuvo que hablar de política para que sus seguidores supieran qué hacer. La superestrella brasileña de la música sertaneja acababa de pronunciar unas palabras rutinarias entre canciones —elogios a la tradición y la buena salud y una mención a su tierra natal— durante un concierto con entradas agotadas en las afueras de São Paulo el 19 de septiembre.

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