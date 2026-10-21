Entonces comenzaron los cánticos. “Oye, Lula, métetelo por el c...”, rugió una y otra vez la multitud, en referencia al presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, que busca la reelección.

Es una escena habitual en los conciertos de Lima. En redes sociales han circulado ampliamente videos de multitudes lanzando insultos similares contra Lula, generalmente sin reacción del cantante. Pero en vísperas de la primera vuelta, durante un concierto en el interior de Minas Gerais, Lima rompió su habitual silencio. Cuando el público comenzó a insultar a Lula, respondió: “Entonces mañana depende de ustedes, ¿de acuerdo?”, y siguió cantando.

En la primera vuelta, celebrada antes este mes, Lula obtuvo un resultado peor de lo esperado y quedó detrás de su rival de derecha, Flávio Bolsonaro. El opositor llega con impulso al decisivo balotaje de este fin de semana, mientras las encuestas muestran una contienda prácticamente empatada.

No es fácil ser un aficionado a la música que prefiere mantenerse al margen de la política durante esta temporada electoral en Brasil. Las elecciones de este año tienen banda sonora y, al igual que la política del país, está cada vez más dividida.

La división musical sigue en gran medida las líneas de los géneros más populares: Lima y otros intérpretes de sertanejo, el equivalente brasileño de la música country con fuerte presencia de sintetizadores, tienden a alinearse con la derecha. Los artistas de hip-hop, samba y bossa nova —entre ellos figuras internacionales como Gilberto Gil y Caetano Veloso— suelen inclinarse hacia posiciones de izquierda o centroizquierda.

Mientras los brasileños se preparan para acudir a las urnas, las encuestas muestran que las principales preocupaciones de los votantes son la seguridad pública, la corrupción y la salud.

Pero la música suele ser una herramienta para llegar al electorado, especialmente a los votantes más jóvenes. No es muy distinto de EE.UU., donde el rapero y rockero Kid Rock mantiene estrechos vínculos con el movimiento MAGA, mientras que el presidente Donald Trump calificó el espectáculo de Bad Bunny en el entretiempo del Super Bowl como “una afrenta a la grandeza de Estados Unidos”.

En Brasil, los resultados de la primera vuelta aumentaron la presión sobre influencers y artistas para que hicieran más explícitas sus posiciones políticas, especialmente entre quienes se identifican con la izquierda.

Un grupo de músicos toca samba en un bar frecuentado a menudo por personas de ideología progresista en São Paulo. Fotógrafa: Maira Erlich/Bloomberg

“No existe el rap de derecha”, escribió el artista Xamã en redes sociales después de un evento que reunió a Lula con decenas de músicos en Río de Janeiro a fines de septiembre. “Todos los artistas de hip-hop que has escuchado durante toda tu vida piensan lo mismo”. Xamã apareció en un video junto con Gil, Veloso y músicos de samba, cantando “Lula es uno de nosotros” e instando a quienes lo escuchaban a “estar atentos a la hora de votar”.

La música de Bad Bunny también llegó a la campaña electoral brasileña. Apenas unas semanas antes de la primera vuelta, la campaña de Lula difundió un video que transformaba Lo Que Le Pasó a Hawaii en una canción de forró en portugués sobre la soberanía brasileña.

En el otro extremo del espectro político, el cantante de sertanejo Zezé Di Camargo dijo ante un público en septiembre que esperaba que Brasil pronto estuviera “completamente a la derecha”. Antes, había aparecido junto a Flávio Bolsonaro en un video para expresar su apoyo al padre del candidato, el expresidente Jair Bolsonaro, quien está bajo arresto domiciliario por conspirar para dar un golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

Un seguidor ondea la bandera brasileña —que se ha convertido en un símbolo de la campaña de Flávio Bolsonaro— durante un concierto del cantante brasileño de música sertaneja Zezé Di Camargo.

La música y la política llevan décadas entrelazadas en Brasil. Durante la dictadura militar, los músicos encontraron formas de protestar a través de sus letras pese a la censura. Pero la división política se ha profundizado en la última década, marcada por la destitución de Dilma Rousseff, la investigación por corrupción que llevó a Lula a prisión y el ascenso de Jair Bolsonaro a la presidencia.

“Estas declaraciones políticas de los músicos son una especie de déjà vu”, dijo Waldenyr Caldas, profesor de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo. “Es natural que los cantantes expresen abiertamente sus opiniones políticas. Su principal instrumento es la voz”.

Bolsonaro ha hecho llamados directos a los músicos para que expresen su apoyo.

“Hay tantos artistas e influencers de derecha, tanta gente que tiene influencia y credibilidad entre su público. Pidan a la gente que vote por Flávio Bolsonaro”, dijo durante una transmisión en vivo a mediados de octubre. “Corran un pequeño riesgo”.

Un grupo de músicos toca samba en un bar frecuentado por simpatizantes de izquierda en São Paulo, Brasil, el domingo 11 de octubre de 2026.

Festivales de sertanejo

Ningún género ejemplifica mejor la tensión que el sertanejo. Tiene profundas raíces en las zonas rurales de Brasil, donde los votantes tienden a favorecer a Bolsonaro.

Pero, al igual que la música country en EE.UU., el sertanejo es popular entre distintos grupos sociales, incluidos los banqueros de Faria Lima, el equivalente brasileño de Wall Street. Una encuesta de Quaest del año pasado mostró que el 55% de los brasileños que se identifican con Bolsonaro o con la derecha escucha el género, frente al 49% de quienes se identifican con Lula o con la izquierda. Eso convierte al sertanejo en el género más popular en ambos grupos.

La política también ha dividido a algunos de los dúos característicos del género. En un episodio destacado, Xororó, del dúo Chitãozinho & Xororó, y Luciano, compañero musical de Di Camargo desde hace años, se ausentaron de una reunión con Jair Bolsonaro en el palacio presidencial en 2022 a la que sí asistieron sus compañeros. El gesto llamó entonces la atención de la prensa local.

LEA TAMBIÉN: Agricultores de Brasil apoyan a Flávio Bolsonaro en presidenciales

A unos 40 minutos en auto del centro de São Paulo, fanáticos con sombreros y botas de vaquero —lentejuelas, encajes y flecos entre las mujeres; jeans entre los hombres— asistieron este mes a un concierto de Di Camargo. El recinto, con capacidad para unas 7,000 personas, agotó las entradas durante dos noches consecutivas.

Fuera del recinto, Reginaldo Machado, quien se define como de derecha, dijo que los artistas que escucha no necesariamente tienen que compartir sus opiniones políticas. Sin embargo, dejó de apoyar a cantantes como Veloso, Gil e Ivete Sangalo por su abierto respaldo a Lula.

“Si dependiera de mí, no venderían ni una sola entrada”, dijo.

Fans en un concierto de Di Camargo. Fotógrafa: Maira Erlich/Bloomberg

Bares de samba

Boteco da Dona Tati, un bar del barrio Barra Funda de São Paulo frecuentado por aficionados a la samba, estaba abarrotado durante una visita reciente, dos semanas antes del balotaje. Muchos clientes llevaban ropa, calcomanías y sombreros que mostraban su apoyo a Lula.

“En algún momento, la gente empezó a llamar a este lugar el rincón de la izquierda y fue entonces cuando nos dimos cuenta de que nos habíamos involucrado en política”, dijo la propietaria, Sebastiana Alves Martins. “Pero este no es un bar solo para gente de izquierda; queremos que sea un lugar donde todos se respeten”.

Eso no siempre es posible a medida que aumenta la tensión política en Brasil, según Clara Teixeira, una médica que tomaba una cerveza en Dona Tati. Dice que, durante la temporada electoral, la política influye cada vez más en la música que escucha y en las personas con las que se reúne.

“Tengo un grupo de amigos con distintas opiniones políticas y, si los invitara a almorzar en un bar de samba tan cerca de las elecciones, estoy segura de que no vendrían”, dijo Teixeira. “Y si alguien me invitara a un bar en Faria Lima, yo tampoco iría”.