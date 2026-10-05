Michelle Bolsonaro habla junto a su esposo, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (I), y sus hijos Carlos (2-I), Flavio (C) y Renan durante un mitin en la Avenida Paulista en São Paulo, Brasil, el 6 de abril de 2025. (Foto de Miguel SCHINCARIOL / AFP).
Michelle Bolsonaro habla junto a su esposo, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro (I), y sus hijos Carlos (2-I), Flavio (C) y Renan durante un mitin en la Avenida Paulista en São Paulo, Brasil, el 6 de abril de 2025. (Foto de Miguel SCHINCARIOL / AFP).
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Agencia Bloomberg
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Los resultados de las elecciones de Brasil del domingo dejan algo claro: el país está girando aún más a la derecha, y ni siquiera el histórico referente de la izquierda latinoamericana, Luiz Inácio Lula da Silva, parece capaz ya de detener ese avance.

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