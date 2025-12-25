Fotografía de archivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, junto a su hijo Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ André Coelho
Fotografía de archivo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, junto a su hijo Flávio Bolsonaro. Foto: EFE/ André Coelho
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro, de 70 años, salió por primera vez de su detención este miércoles, en vísperas de la Navidad, para internarse en el hospital DF Star de Brasilia, donde fue operado.

“¡Cirugía finalizada con éxito! Sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, anunció Michelle Bolsonaro en una publicación de Instagram.

LEA TAMBIÉN: Jair Bolsonaro alega “paranoia” por ingesta de medicamentos al quemar su tobillera electrónica

, según informaron sus médicos.

El expresidente sufrió secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en el año 2018, que requirió varias cirugías mayores.

En septiembre, ante Luiz Inácio Lula da Silva.

LEA TAMBIÉN: Flávio Bolsonaro será candidato a la presidencia de Brasil en 2026

Bolsonaro reafirma a su hijo como candidato presidencial

Antes de ser intervenido,

“Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026”, dijo el exmandatario en una carta escrita en prisión.

LEA TAMBIÉN: Jair Bolsonaro con prisión preventiva tras intento de fuga

donde fue operado su padre.

Según Bolsonaro, consideró que su hijo Flávio representa la continuidad del “camino hacia la prosperidad”, que a su juicio empezó cuando él mismo estuvo en el poder entre 2019 y 2022.

Elaborado con información de EFE y AFP.

Fotografía de archivo del senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo de expresidente Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges
Fotografía de archivo del senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo de expresidente Jair Bolsonaro. Foto: EFE/ Andre Borges

TE PUEDE INTERESAR

Lula da Silva se declara “amigo” de Trump y minimiza impacto de los aranceles contra Brasil
Dúo dinámico derechista y disparejo: Milei y Kast sellan eje regional
El mediador que nadie esperaba: multimillonario se reúne con Maduro y le pide que deje el poder

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.