El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado, fue operado “con éxito” para corregir una hernia inguinal, informó su esposa, Michelle Bolsonaro.

Bolsonaro, de 70 años, salió por primera vez de su detención este miércoles, en vísperas de la Navidad, para internarse en el hospital DF Star de Brasilia, donde fue operado.

“¡Cirugía finalizada con éxito! Sin complicaciones. Ahora, a esperar que despierte de la anestesia”, anunció Michelle Bolsonaro en una publicación de Instagram.

El procedimiento tardó casi cuatro horas y el exmandatario deberá permanecer internado entre cinco y siete días más, según informaron sus médicos.

El expresidente sufrió secuelas de la herida en el abdomen por una puñalada durante un mitin de campaña en el año 2018, que requirió varias cirugías mayores.

En septiembre, la corte suprema halló a Bolsonaro culpable de conspirar para mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro reafirma a su hijo como candidato presidencial

Antes de ser intervenido, Jair Bolsonaro reafirmó a su hijo, el senador Flávio Bolsonaro, como candidato para las elecciones presidenciales de 2026 en Brasil.

“Ante este escenario de injusticia, y con el compromiso de no permitir que la voluntad popular sea silenciada, tomo la decisión de nombrar a Flávio Bolsonaro como precandidato a la Presidencia de la República en 2026”, dijo el exmandatario en una carta escrita en prisión.

Fue el propio Flávio el que leyó el documento en las puertas del hospital privado de Brasilia, donde fue operado su padre.

Según Bolsonaro, consideró que su hijo Flávio representa la continuidad del “camino hacia la prosperidad”, que a su juicio empezó cuando él mismo estuvo en el poder entre 2019 y 2022.

Elaborado con información de EFE y AFP.