Los candidatos a la presidencia Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. (Foto: AFP)
Los candidatos a la presidencia Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, obtuvo el 47.03% de los votos en la primera vuelta de las elecciones celebradas el domingo, casi dos puntos más que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (45.16%), según los resultados oficiales con el 100% del censo escrutado.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los procesos electorales en el país, terminó el recuento de todas las mesas de votación y consolidó los datos durante la madrugada de este lunes.

Flávio Bolsonaro, senador de 45 años y abanderado del Partido Liberal (PL), sumó 56′104,503 de sufragios, superando la cifra que alcanzó su padre en el 2018 y en el 2022.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (der), y el senador Flávio Bolsonaro, quienes disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre. (EFE/ Antonio Lacerda / Isaac Fontana).
El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (der), y el senador Flávio Bolsonaro, quienes disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre. (EFE/ Antonio Lacerda / Isaac Fontana).

Un ambiente extremadamente polarizado

En un ambiente extremadamente polarizado, ninguno de los otros diez aspirantes a la Presidencia brasileña llegó al 3%.

El que más cerca se quedó fue el escritor de libros de autoayuda y psiquiatra Augusto Cury, con un 2.89%.

Cury y Santos, que juntos suman 6.1 millones de votos, anunciaron que no respaldarán a ninguno de los candidatos en la segunda vuelta.

Caiado afirmó que consultará con la cúpula de su formación, el centroderechista Partido Social Democrático (PSD), mientras que Zema dejó claro que votará contra Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años.

La abstención llegó al 21.08%

En un país donde el voto es obligatorio, la abstención llegó al 21.08%, uno de los índices más altos de las últimas décadas. El porcentaje de votos nulos rozó el 3% y el de blancos fue del 1.84%.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Lula y Flávio Bolsonaro disputarán la Presidencia de Brasil en segunda vuelta
Brasil escoge a su nuevo presidente entre Lula y Flávio Bolsonaro: estos son sus perfiles
Lo que está en juego en las elecciones brasileñas entre Lula y Bolsonaro

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.