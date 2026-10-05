El senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, obtuvo el 47.03% de los votos en la primera vuelta de las elecciones celebradas el domingo, casi dos puntos más que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva (45.16%), según los resultados oficiales con el 100% del censo escrutado.

Ambos candidatos disputarán la jefatura del Estado en segunda vuelta, el próximo 25 de octubre.

El Tribunal Superior Electoral (TSE), órgano que arbitra los procesos electorales en el país, terminó el recuento de todas las mesas de votación y consolidó los datos durante la madrugada de este lunes.

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Flávio Bolsonaro, senador de 45 años y abanderado del Partido Liberal (PL), sumó 56′104,503 de sufragios, superando la cifra que alcanzó su padre en el 2018 y en el 2022.

Lula, histórico dirigente del Partido de los Trabajadores (PT), tuvo 2.2 millones menos de apoyos, obteniendo 53′879,538, de acuerdo con el recuento oficial.

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (der), y el senador Flávio Bolsonaro, quienes disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre. (EFE/ Antonio Lacerda / Isaac Fontana).

Un ambiente extremadamente polarizado

En un ambiente extremadamente polarizado, ninguno de los otros diez aspirantes a la Presidencia brasileña llegó al 3%.

El que más cerca se quedó fue el escritor de libros de autoayuda y psiquiatra Augusto Cury, con un 2.89%.

Por detrás se situaron el agitador ultra Renan Santos (2.24%), el exgobernador conservador de Goiás Ronaldo Caiado (2.18%) y el exgobernador liberal de Minas Gerais Romeu Zema (0.27%).

Cury y Santos, que juntos suman 6.1 millones de votos, anunciaron que no respaldarán a ninguno de los candidatos en la segunda vuelta.

Caiado afirmó que consultará con la cúpula de su formación, el centroderechista Partido Social Democrático (PSD), mientras que Zema dejó claro que votará contra Lula, quien busca un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años.

La abstención llegó al 21.08%

En un país donde el voto es obligatorio, la abstención llegó al 21.08%, uno de los índices más altos de las últimas décadas. El porcentaje de votos nulos rozó el 3% y el de blancos fue del 1.84%.

Cerca de 160 millones de brasileños estaban llamados a las urnas el domingo para elegir la fórmula presidencial, además de a los gobernadores de los 27 estados brasileños, los 513 diputados federales y dos tercios del Senado, así como para renovar a los representantes en las asambleas legislativas regionales.

Con información de EFE