Billetes chinos de cien yuanes. Fotógrafo: Lam Yik/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Brasil prepara su primera emisión de bonos panda tan pronto como la próxima semana, según una persona familiarizada con el asunto. Funcionarios de Hacienda están en China ultimando los detalles de la venta de deuda denominada en renminbi, que podría lanzarse después de la elección presidencial del domingo, dijo la persona.

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