El gobierno busca recaudar unos 10,000 millones de yuanes (US$ 1,500 millones), con un tramo inicial de 5,000 millones de yuanes.

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Flávio Bolsonaro se impuso al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la primera vuelta, y ambos volverán a enfrentarse en el balotaje del domingo 25 de octubre. Las encuestas recientes muestran una carrera reñida de cara a la votación.

La operación convertiría a Brasil en el primer soberano latinoamericano en acudir al mercado chino de bonos panda y podría ayudar a establecer una referencia para empresas brasileñas como Vale SA, que evalúa su propia emisión denominada en renminbi.

Miembros de la guardia de honor sostienen las banderas nacionales de China y Brasil antes de una ceremonia de bienvenida para el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en el Gran Palacio del Pueblo, en Pekín, en 2025.

Se espera que la operación siga adelante incluso si Bolsonaro gana la elección, dado el trabajo ya realizado para preparar la emisión, dijo la persona.

El Tesoro y el Ministerio de Hacienda no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

Bolsonaro es aliado del presidente de EE.UU., Donald Trump, y apuesta por estrechar los vínculos con Washington. Una victoria suya podría frenar los planes de Brasil de ampliar sus emisiones en China, mientras que la reelección de Lula probablemente daría impulso a una mayor integración financiera con Pekín.

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Vale planea seguir adelante con su bono panda independientemente del resultado electoral, según una persona familiarizada con los planes de la compañía. China es el principal comprador de mineral de hierro de Vale, y una emisión en yuanes es una pieza importante de su relación con China Mineral Resources Group, el comprador estatal chino de esta materia prima.

Es “natural” que Vale acuda al mercado chino dada su importancia para el negocio de la compañía, dijo en septiembre su director financiero, Marcelo Bacci.

La compañía declinó hacer comentarios adicionales a su comunicado del martes sobre su solicitud para registrar el Programa de Bonos Panda.

Brasil ha recaudado unos US$ 10,000 millones en los mercados globales este año, en un esfuerzo por diversificar sus fuentes de financiamiento más allá del dólar y aumentar gradualmente el peso de la deuda externa. El gobierno también busca autorización del Congreso para emitir hasta US$ 35,000 millones anuales en los mercados internacionales.

La empresa de celulosa Suzano SA hizo la primera emisión de bonos Panda de América Latina en 2024.