Las exportaciones de China se dispararon un 36.3% en septiembre respecto del año anterior, informó el miércoles su agencia de aduanas, lo que pone al país en camino de superar el récord de superávit comercial del año pasado, aun mientras aumenta la presión de socios comerciales, incluida la Unión Europea, para reequilibrar el comercio.

El aumento superó las expectativas de los economistas y fue más fuerte que el crecimiento interanual del 25% registrado en agosto. Los bienes de alta tecnología, incluidos los semiconductores y los automóviles, ayudaron a impulsar el incremento de sus envíos al exterior.

El ritmo de crecimiento de las exportaciones en septiembre fue el más rápido desde febrero, según una recopilación de datos oficiales realizada por FactSet.

Las importaciones subieron un 31% en septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior, también acelerándose frente al aumento del 28.2% de agosto. Aun así, China registró el mes pasado un superávit comercial de 133,500 millones de dólares, un aumento respecto a los 119,100 millones de dólares de agosto.

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En los primeros nueve meses, el superávit comercial de China alcanzó los 938,100 millones de dólares, y crecen las expectativas de que podría superar el récord anual completo de 1.2 billones de dólares del año pasado.

Las sólidas exportaciones han ayudado a impulsar el crecimiento económico general de China este año, en un momento en que el consumo y la inversión internos se mantuvieron débiles, lastrados por una prolongada caída del sector inmobiliario.

Sin embargo, la resiliencia exportadora de China ahora enfrenta crecientes desafíos, señaló Ecaterina Bigos, estratega sénior de mercados en BNP Paribas Asset Management.

“Aunque las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China se han aliviado en cierta medida, el impulso de la Unión Europea para reequilibrar apunta directamente a las exportaciones de alto valor”, afirmó.

Tregua con Estados Unidos

Estados Unidos puso en marcha este año una investigación en curso contra China y otros socios comerciales por su exceso de capacidad industrial, aunque Washington y Beijing alcanzaron el mes pasado un acuerdo para extender su tregua comercial y recortar aranceles sobre bienes por valor de 60,000 millones de dólares.

La Unión Europea, integrada por 27 países, ha tenido dificultades en particular para reequilibrar un déficit comercial con China que supera los 1,100 millones de dólares al día. Tras su visita a Beijing, donde se reunió la semana pasada con su homólogo chino Wang Wentao, el comisario de Comercio de la Unión Europea, Maroš Šefcovic, indicó que se alcanzó un acuerdo con Beijing, que incluye reducir a la mitad las importaciones de automóviles híbridos chinos en la Unión Europea durante los próximos años.

Muchos de los socios comerciales de China enfrentan perspectivas de crecimiento débiles y temen que sus industrias manufactureras se vean desbordadas por las exportaciones procedentes de China, dijo Eswar Prasad, profesor de economía y política comercial en la Universidad de Cornell.

A medida que crecían las conversaciones sobre reequilibrar el comercio con China, el primer ministro chino Li Qiang dijo el miércoles, en una emblemática feria comercial en la ciudad sureña de Guangzhou, que el país está dispuesto a importar más bienes de alta calidad, especialmente productos de alto valor agregado, y que actúa como “súper vendedor” y como “súper comprador”, según un resumen oficial de su discurso.

El banco central de China señaló que “no tiene necesidad ni intención” de obtener ventajas competitivas mediante la devaluación de la moneda. (Foto: AP)

Los responsables de política también han señalado que la infravaloración del yuan—la moneda de China— frente al dólar estadounidense contribuye a que las exportaciones chinas sean más baratas en el exterior en comparación con los bienes de otros países, lo que agrava los desequilibrios comerciales.

El banco central de China señaló que “no tiene necesidad ni intención” de obtener ventajas competitivas mediante la devaluación de la moneda y que el crecimiento de su comercio ha sido impulsado por su competitividad industrial en el mercado global.

Entre enero y septiembre, las exportaciones chinas de semiconductores se dispararon un 108,1% interanual en términos de valor, según los datos aduaneros. Sus exportaciones de equipos de procesamiento automático de datos y piezas saltaron un 54,6%, mientras que las exportaciones de automóviles aumentaron un 54,3%, impulsadas por una mayor demanda global de vehículos eléctricos e híbridos chinos.

El superávit comercial de China y su modelo de exportaciones de alta tecnología dependen de mercados abiertos, señaló Bigos, y aunque diversificar sus exportaciones hacia mercados como el Sudeste Asiático y América Latina puede ayudar, no puede sustituir por completo la demanda occidental.

Mientras tanto, la dependencia del país de las exportaciones de alta tecnología podría enfrentar desafíos, ya que algunos líderes de la industria tecnológica de Estados Unidos pidieron una desaceleración global en el desarrollo de la inteligencia artificial por razones de seguridad.

“Una desaceleración en el ciclo global de inversión en IA podría representar una amenaza mayor para el crecimiento de las exportaciones de China que las restricciones comerciales impuestas por otros países”, afirmó Max Zenglein, economista sénior para Asia-Pacífico en The Conference Board.

Los líderes chinos han fijado para 2026 una meta anual de crecimiento económico de 4.5% a 5%.

Esta semana, el Fondo Monetario Internacional redujo a 4.5%, su pronóstico de crecimiento económico para China en 2026, 0.1 punto porcentual menos que su proyección anterior, al advertir que las robustas exportaciones del país no podían compensar por completo las debilidades internas.

Aunque las autoridades chinas han destacado la necesidad de reforzar la demanda interna, los analistas creen que eso aún no se ha convertido en una prioridad para este año, aun después de que las autoridades pusieran en marcha recientemente nuevas medidas para ayudar a impulsar su economía, incluidos subsidios para los pagos de intereses hipotecarios de los compradores de vivienda.

Elaborado con información de AP