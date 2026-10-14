China gana protagonismo entre los mercados internacionales de Cacaosuyo. (Foto: composición/Cacaosuyo)
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Dax Canchari Reyes
mailDax Canchari Reyes

Hay chocolates que se comen. Y hay otros que buscan contar de dónde vienen. Cacaosuyo convirtió los distintos orígenes del cacao peruano en una experiencia de cata que llevó a mercados fuera del país. Ahora, después de ordenar su operación y darle músculo a su gestión comercial, la marca quiere llevar esa historia a más consumidores. ¿Qué está preparando para conseguirlo?

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