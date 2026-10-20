Manifestantes llegan a la Place de Clichy, punto final del recorrido aprobado por la Prefectura de Policía de París, durante una protesta en París, Francia, el sábado 17 de octubre de 2026. Fotógrafo: Wayan Barre/Bloomberg
Manifestantes llegan a la Place de Clichy, punto final del recorrido aprobado por la Prefectura de Policía de París, durante una protesta en París, Francia, el sábado 17 de octubre de 2026. Fotógrafo: Wayan Barre/Bloomberg
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Agencia Bloomberg
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Una medida del riesgo de los bonos franceses superó un nivel clave el martes, lo que pone de relieve los desafíos que enfrenta el gobierno mientras intenta contener el déficit presupuestario y lidia con las protestas por el costo de vida.

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