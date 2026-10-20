El rendimiento adicional que exigen los inversionistas para mantener bonos franceses a 10 años frente a la deuda alemana, considerada más segura, superó los 150 puntos básicos y llegó a 153, el diferencial más amplio desde el 2 de octubre. La brecha alcanzó un máximo de 159 puntos básicos previamente este mes, cuando se intensificaron las presiones políticas y fiscales, lo que llevó a muchos inversionistas a liquidar sus posiciones en deuda francesa.

Una ola de ataques contra edificios públicos, tiendas y restaurantes sacudió Francia durante el fin de semana, cuando el descontento por el aumento de los precios se trasladó a las calles. Las protestas disminuyeron ampliamente después de que las autoridades aplicaran medidas de seguridad más estrictas, incluidos toques de queda.

“Los mercados de bonos ahora tienen muchas más opciones para decidir dónde asignar capital y, si no confían en el gobierno, la empresa o el sector al que prestan, simplemente les cobrarán un precio más alto”, dijo Karen Ward, estratega jefe de mercados para EMEA de JPMorgan Asset Management. “Lo que estamos viendo en Francia es simplemente al mercado de bonos ejerciendo este enorme poder que le da tener otras opciones”.

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Aun así, una carga de deuda que supera el producto interno bruto del país y uno de los mayores déficits presupuestarios de la zona del euro significan que el gobierno no puede simplemente aumentar el gasto para mantener satisfechos a los votantes. Los acontecimientos también se producen en un momento de máxima tensión política y financiera, apenas seis meses antes de las votaciones para elegir al sucesor del presidente Emmanuel Macron.

Los bonos del gobierno francés registraban pocos cambios el martes, con el rendimiento a 10 años en torno al 4.94%, mientras disminuían las protestas. Aun así, se espera más agitación esta semana. El diferencial se amplió a medida que los bunds alemanes avanzaban, con el rendimiento equivalente tres puntos básicos más bajo, en 3.43%.

Para BlackRock Investment Institute, la fuerte venta reciente de bonos del gobierno francés es un recordatorio de que una batalla cada vez más intensa por el capital está sometiendo a los prestatarios a un mayor escrutinio, especialmente en un mundo inundado de rendimientos elevados. Aunque los bonos a nivel mundial han estado bajo presión, Francia ha surgido como un punto débil.