Este domingo el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) cerraron su reunión anual, celebrada en Bangkok (Tailandia), tras una semana marcada por las advertencias sobre los riesgos asociados al auge de la inteligencia artificial (IA), el elevado nivel de deuda soberana.

El evento se desarrolló en siete jornadas, las cuales incluyeron la publicación de informes mundiales sobre el crecimiento económico, la política fiscal y la estabilidad financiera.

FMI alertó sobre la dependencia del impulso de la IA y la necesidad de ajustes fiscales en los países más endeudados. Foto: EFE/Lenin Nolly.

Durante esta reunión, el FMI actualizó su proyección de crecimiento de la economía mundial a 3.1% para 2026 y de 3.4% para el cierre del 2027. Los avances se ven moderados por la guerra de Irán y el aumento de los precios del petróleo y las materias primas, que restan fuerza al avance económico y la inversión en IA.

Pese a la resiliencia de la economía mundial y la promesa de la IA, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, reconoció a la IA como una fuente de preocupación, al igual que la inflación, los altos niveles de deuda, las guerras y los riesgos climáticos.

“Se reconoce que el boom de la IA es la principal fuente de apoyo, pero que también hay un riesgo porque cuando se depende de un motor fundamental de crecimiento es como estar a la pata coja”, expuso.

Asimismo, destacó que se requiere que los países más ricos y endeudados lleven a cabo urgentemente ajustes fiscales.

Además de los pronósticos de producción, el FMI publicó esta semana que la inflación mundial llegará al 4.7% en 2026.

En tanto, en la nueva entrega del informe sobre fiscalidad indicó que el rendimiento medio de los bonos soberanos a diez años de países del G7, como Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, EE.UU., Canadá y Japón, aumentó más de un punto porcentual entre febrero y septiembre, hasta su mayor nivel en casi dos décadas.

Cabe añadir que como cierre del evento, Georgieva, y el presidente del BM, Ajay Banga, asistieron a la ceremonia de firma para que las reuniones de estos organismos se celebren en 2029 en Emiratos Árabes Unidos, representado a su vez por su ministro de Finanzas, Hadi Al Hussaini, y su gobernador del Banco Central, Khaled Balama.

(Con información de la agencia EFE).