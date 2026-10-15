La IFC, entidad del Grupo Banco Mundial, evaluará el financiamiento de proyectos en el sector manufacturero peruano. Foto: Andina.
La IFC, entidad del Grupo Banco Mundial, evaluará el financiamiento de proyectos en el sector manufacturero peruano. Foto: Andina.
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Redacción Gestión
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La , entidad del Grupo Banco Mundial, podría financiar proyectos de empresas del por montos de hasta US$ 50 millones.

Durante una reunión realizada por la , el oficial principal de inversiones de la IFC, Robert Cerdan, explicó que la institución evalúa operaciones de financiamiento que pueden alcanzar los US$ 25 millones en aportes de capital (equity) y los US$ 50 millones en deuda.

Asimismo, señaló que pueden evaluarse operaciones de menor monto cuando los proyectos tengan un impacto significativo en el desarrollo económico y la generación de empleo.

En el sector manufacturero buscamos aumentar las capacidades. Por eso, evaluamos el impacto de los proyectos en el empleo y en el valor agregado, para que las empresas puedan alcanzar una mayor escala. También buscamos la creación de nuevos mercados y analizamos las oportunidades que ofrecen los productos y proyectos. Podemos ayudar a estructurarlos”, indicó.

Ante ello, la SNI indicó que representantes de 18 compañías expusieron sus proyectos ante especialistas de la IFC para posibles financiamientos.

Además del financiamiento, la IFC ofrece asistencia técnica y asesoría en igualdad de género, gobierno corporativo, créditos climáticos y de carbono, descarbonización, eficiencia energética y movilidad sostenible, entre otros ámbitos que contribuyen a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas.

“Queremos apoyar al sector manufacturero y por ello hemos venido a la SNI. No solo podemos hacerlo a través del financiamiento, sino también mediante asesoría estratégica e innovadora en sostenibilidad y en otros ámbitos que las empresas necesiten en este periodo tan difícil que estamos viviendo. Estamos creciendo, queremos trabajar con ustedes y sacar adelante más proyectos exitosos”, comentó Ivanna Fernandes Duarte, gerenta país de la IFC.

Financiamiento a nivel global

En los últimos diez años, la IFC ha comprometido más de US$ 10 mil millones y movilizado US$ 3 mil millones en 317 proyectos del a nivel mundial.

Estas inversiones se concentraron principalmente en productos químicos y fertilizantes (44%), materiales de construcción (31%) y maquinaria de bajo consumo energético (18%).

Cabe indicar que en América Latina y el Caribe, la institución ha comprometido US$ 1,189 millones y movilizado otros US$ 926 millones en 39 inversiones.

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