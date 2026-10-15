La Corporación Financiera Internacional (IFC), entidad del Grupo Banco Mundial, podría financiar proyectos de empresas del sector manufacturero en Perú por montos de hasta US$ 50 millones.

Durante una reunión realizada por la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el oficial principal de inversiones de la IFC, Robert Cerdan, explicó que la institución evalúa operaciones de financiamiento que pueden alcanzar los US$ 25 millones en aportes de capital (equity) y los US$ 50 millones en deuda.

Asimismo, señaló que pueden evaluarse operaciones de menor monto cuando los proyectos tengan un impacto significativo en el desarrollo económico y la generación de empleo.

“En el sector manufacturero buscamos aumentar las capacidades. Por eso, evaluamos el impacto de los proyectos en el empleo y en el valor agregado, para que las empresas puedan alcanzar una mayor escala. También buscamos la creación de nuevos mercados y analizamos las oportunidades que ofrecen los productos y proyectos. Podemos ayudar a estructurarlos”, indicó.

Ante ello, la SNI indicó que representantes de 18 compañías expusieron sus proyectos ante especialistas de la IFC para posibles financiamientos.

Además del financiamiento, la IFC ofrece asistencia técnica y asesoría en igualdad de género, gobierno corporativo, créditos climáticos y de carbono, descarbonización, eficiencia energética y movilidad sostenible, entre otros ámbitos que contribuyen a mejorar la competitividad y sostenibilidad de las empresas.

“Queremos apoyar al sector manufacturero y por ello hemos venido a la SNI. No solo podemos hacerlo a través del financiamiento, sino también mediante asesoría estratégica e innovadora en sostenibilidad y en otros ámbitos que las empresas necesiten en este periodo tan difícil que estamos viviendo. Estamos creciendo, queremos trabajar con ustedes y sacar adelante más proyectos exitosos”, comentó Ivanna Fernandes Duarte, gerenta país de la IFC.

Financiamiento a nivel global

En los últimos diez años, la IFC ha comprometido más de US$ 10 mil millones y movilizado US$ 3 mil millones en 317 proyectos del sector manufacturero a nivel mundial.

Estas inversiones se concentraron principalmente en productos químicos y fertilizantes (44%), materiales de construcción (31%) y maquinaria de bajo consumo energético (18%).

Cabe indicar que en América Latina y el Caribe, la institución ha comprometido US$ 1,189 millones y movilizado otros US$ 926 millones en 39 inversiones.