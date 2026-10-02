Las bebidas lácteas vienen ampliando su propuesta con nuevas formulaciones, sabores e ingredientes. Esta evolución está impulsando la diversificación de una categoría que encuentra nuevas oportunidades de crecimiento en productos de mayor valor agregado.

Según el estudio Tendencias en bebidas proteicas de Innova Market Insights para Tetra Pak, el segmento de bebidas con alto contenido proteico ha crecido 122% en lo que va de la década, impulsado por un mayor interés en productos que incorporan atributos nutricionales adicionales. Esta evolución también alcanza a las bebidas lácteas saborizadas y funcionales, que en conjunto representan un mercado global de US$33.600 millones.

Ambas categorías mantienen perspectivas de crecimiento sólidas; de acuerdo con el estudio, se proyecta que la leche saborizada registre una tasa de crecimiento anual de 6.85% hacia 2034, mientras que la leche funcional crecería 6.2% en el mismo periodo. Para Eduardo Pérez, gerente de Mercadeo de Tetra Pak Perú, estas cifras reflejan una transformación en la manera en que los consumidores se relacionan con las bebidas lácteas.

“Hoy las personas esperan encontrar productos que respondan a diferentes necesidades de consumo. El sabor sigue siendo relevante, pero cada vez adquieren mayor relevancia atributos como el contenido de proteínas, vitaminas o minerales. Esto está llevando a la industria a ampliar su oferta y explorar nuevas combinaciones que agreguen valor al resultado final”, señalÓ el ejecutivo.

La innovación también se observa en la variedad de sabores y experiencias que las marcas buscan desarrollar. De acuerdo con Pérez, a nivel global los lanzamientos de nuevos productos en la categoría de leche saborizada crecieron un 26% y en la categoría de leche funcional aumentaron un 15%.

se proyecta que la leche saborizada registre una tasa de crecimiento anual de 6.85% hacia 2034. Foto: Tetra Pak

El nuevo reto para la industria

Para los fabricantes, esta diversificación representa una oportunidad de desarrollar productos dirigidos a distintos momentos de consumo y perfiles de consumidor. Las bebidas con mayor contenido proteico, por ejemplo, pueden vincularse con consumidores que buscan complementar su alimentación, mientras que las opciones saborizadas permiten ampliar las ocasiones de consumo y atraer a públicos que buscan nuevas experiencias.

De acuerdo con Eduardo Pérez, la incorporación de proteínas, ingredientes funcionales y diferentes perfiles de sabor requiere procesos capaces de manejar distintas formulaciones manteniendo una calidad consistente.

Además del sabor y la funcionalidad de una bebida, su valor para el consumidor también está relacionado con aspectos que no siempre son visibles. Según el vocero, existen tres momentos que pueden marcar esa relación: el procesamiento y la protección del producto antes de llegar al mercado; las tecnologías que permiten garantizar su seguridad, calidad y consistencia; y lo que ocurre con el envase después del consumo.

En un mercado donde la innovación gana peso en las decisiones de compra, estos factores se convierten en elementos cada vez más relevantes para diferenciar una marca y sostener su vínculo con el consumidor. Son procesos que ocurren fuera de la vista, pero que terminan definiendo la experiencia y el valor que una marca entrega. En ese sentido, lo que sucede antes, durante y después del consumo también empieza a formar parte de los criterios para valorar una marca.