El segmento “on the go” se consolida como el principal motor del mercado peruano de helados. Foto: Tetra Pak
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Karen Guardia Quispe
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El mercado del helado en Perú es uno de los segmentos de consumo masivo sobre los que existe menos información pública. Según Euromonitor, entre 2020 y 2025 el sector registró un crecimiento anual compuesto (CAGR) de 10.6%, un avance de doble dígito impulsado por la recuperación pospandemia y por un consumidor orientado a compras rápidas y de consumo inmediato. No obstante, ese ritmo comenzará a moderarse, dado que para el periodo 2025-2030 la consultora proyecta un crecimiento anual de 4.4%. Esto indica que el mercado seguirá expandiéndose, aunque a una velocidad menor. Frente a ese escenario, ¿qué oportunidades está abriendo este sector?

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