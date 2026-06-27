La data, a la que tuvo acceso Gestión, muestra que la mayor dinámica del mercado peruano de helados proviene del consumo “on the go”, es decir, fuera del hogar, segmento que mantiene una expansión sostenida y se consolida como el principal motor de la categoría. Según las proyecciones de Euromonitor este formato pasará de 38 millones de kilos consumidos en 2026 a 46.9 millones de kilos en 2030 .

En contraste, el segmento “take-home”, orientado al consumo en casa, avanza a un ritmo más moderado debido a factores como la planificación de compra y las condiciones de almacenamiento en los hogares. Para 2030, este formato alcanzaría 29.8 millones de kilos consumidos, todavía por debajo de los niveles proyectados para el consumo fuera del hogar .

Los helados tipo stick concentran alrededor del 85.6% del consumo “on the go” en Perú, muy por encima de conos y otros formatos. Foto: Tetra Pak

El peruano y su preferencia por helados en palito

El estudio de Euromonitor muestra además que, dentro del segmento de consumo “on the go”, los helados en palito dominan el mercado peruano . Este formato concentra alrededor del 85.6% del consumo y mantiene una participación prácticamente estable en los últimos años, al pasar de 85.5% en 2020 a 85.6% entre 2021 y 2025.

Muy por detrás se ubican los helados en cono, que sostienen una participación anual de 3.7%, mientras que la categoría “otros” representa el 10.7% del mercado, sin mayores variaciones durante el periodo analizado.

LEA TAMBIÉN Helados artesanales: dueño de Freh y Galo proyecta superar 30 locales al 2027

El predominio del helado tipo stick responde, principalmente, a una cultura de consumo fuera del hogar, donde factores como la practicidad, el precio accesible y la facilidad de consumo influyen en la decisión de compra del consumidor peruano.

El también reveló un claro predominio de los helados a base de lácteos dentro del mercado peruano, consolidándose como el principal segmento en términos de volumen en la última década . Entre el periodo 2020-2030, el consumo de este tipo de productos pasó de 33 millones de kilos en 2020 a 48 millones en 2024 y alcanzaría los 54.2 millones de kilos en 2025. Además, las proyecciones apuntan a que continuará creciendo hasta llegar a 67.9 millones de kilos en 2030.

LEA TAMBIÉN Enrolados llega a provincias con nuevos locales: la cadena de heladerías redefine su propuesta

La compañía busca crecer en empresas medianas, cadenas de heladerías y negocios ubicados en centros comerciales ante el avance del sector. Foto: Andina

En paralelo, los helados a base de agua también muestran una evolución positiva, aunque a una menor escala. Este segmento pasó de 4.5 millones de kilos en 2020 a 7.6 millones en 2025 y llegaría a 8.8 millones de kilos hacia 2030.

En términos de crecimiento, ambos segmentos registraron un fuerte avance entre 2020 y 2025. Los helados a base de agua reportaron una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 11%, mientras que los productos lácteos crecieron 10.4%. Sin embargo, para el periodo 2025-2030 se proyecta una desaceleración, especialmente en los productos de agua, cuyo crecimiento bajaría a 3%. En cambio, los helados a base de lácteos mantendrían un mayor dinamismo, con una expansión estimada de 4.6%.

Además de maquinaria, Tetra Pak impulsa una división enfocada en palitos, sabores e insumos para convertirse en un proveedor integral de la industria de helados. Foto: Tetra Pak

Tetra Pak y la demanda de helados en palito

Eduardo Pérez, gerente de mercadeo de la sueca Tetra Pak para Perú y Bolivia, acotó que la apuesta de la compañía en el Perú es clara: consolidar su presencia en la industria de helados, un mercado que todavía tiene amplio espacio para crecer. La estrategia no apunta únicamente a los grandes fabricantes industriales, sino también a empresas medianas, cadenas de heladerías y negocios ubicados en centros comerciales.

LEA TAMBIÉN Paletas Factory alista ingreso a Chile y amplía su portafolio local: los planes del 2026

Pérez recordó que Tetra Pak acumula 75 años de experiencia desarrollando soluciones para la producción de helados y precisó que entre el 80% y 90% de los equipos utilizados por los principales fabricantes del país pertenecen a la compañía. “Cuando una empresa quiere incursionar en helados, normalmente nos busca a nosotros porque somos un referente“, afirmó a Gestión.

Su portafolio para este segmento incluye equipos de procesamiento, sistemas de extrusión, freezers y tecnologías para incorporar ingredientes como jarabes, caramelos, frutas o elementos crocantes. También ofrece soluciones para producir paletas con acabados artesanales e incluso personalizar diseños directamente sobre el helado mediante sistemas automatizados.

Uno de los argumentos más llamativos de su propuesta es el costo de entrada. "A diferencia de otras industrias donde se necesitan inversiones muy grandes, en helados se puede empezar con equipos más accesibles“, señaló. Las inversiones requeridas, precisó, representan alrededor del 30% del costo de una línea tradicional de procesamiento, lo que abre la puerta a actores más pequeños. Ante ello, la compañía ya mantiene conversaciones con cadenas y heladerías medianas para mejorar su productividad y ampliar capacidad. “Estamos entrando en estas empresas” , añadió.

Asimismo, la estrategia de Tetra Pak va más allá de la venta de maquinaria, dado que la compañía impulsa una nueva división enfocada en ingredientes e insumos: palitos, sabores y otros componentes esenciales para la producción. El objetivo, según Pérez, es convertirse en un proveedor integral, capaz de acompañar toda la cadena productiva. "Queremos completar toda la solución para nuestros clientes, desde la recepción de la leche hasta el producto terminado en el punto de venta“, explicó.

La división aún está en etapa inicial, pero Tetra Pak ya sostiene conversaciones con clientes actuales y potenciales para escalar esta nueva línea de negocio .