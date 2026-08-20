La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y la empresa Coca-Cola Company celebraron este jueves el inicio de operaciones de la moderna planta procesadora de leche de la multinacional, que se vende en Estados Unidos bajo la marca Fairlife, y que se construyó con una inversión de US$ 650 millones.

La planta en el condado de Monroe, una de las mayores procesadoras de lácteos del noreste de EE.UU., será la instalación regional insignia de Fairlife y procesará entre cinco y seis millones de libras de leche diarias provenientes de productores de Nueva York, así como 380 empleos a tiempo completo, señala un comunicado conjunto de Hochul y Coca-Cola.

La compañía eligió Nueva York tras una recomendación de Hochul por la reputación mundial del estado como líder global en la industria láctea.

“Esta inversión de US$ 650 millones fortalecerá la industria láctea de Nueva York mediante la creación de empleos bien remunerados, la ampliación de oportunidades para las familias locales y la provisión de un mercado confiable para los esforzados productores lecheros que impulsan la economía de nuestro estado”, señaló Hochul en el inicio de operaciones de la nueva sede de Fairlife.

Coca-Cola lanzó su propia marca de leche llamada Fairlife. (AP)

Este estado cuenta con 2,700 granjas lecheras que producen más de 16,600 millones de libras de leche al año, lo que lo convierte en el quinto estado productor de leche más grande del país. La industria láctea es el sector agrícola más importante del estado y contribuye significativamente a su economía, al generar casi la mitad de los ingresos agrícolas totales y al ofrecer algunos de los mayores multiplicadores económicos, destaca el comunicado.

“Durante esta fase inicial de producción, esta planta está ayudando a satisfacer la creciente demanda de los consumidores, apoyando a los productores lecheros de Nueva York, creando aproximadamente 380 empleos de tiempo completo e impulsando el crecimiento económico a largo plazo en toda la región”, destacó por su parte Becca Kerr, directora ejecutiva de Fairlife.

Actualmente hay cerca de trescientas plantas de procesamiento de productos lácteos reconocidas a nivel mundial en el estado de Nueva York.

Entre los productos de la Coca-Cola Company figuran además gaseosas, jugos, café y té, productos de origen vegetal y bebidas con alcohol.