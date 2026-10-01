En la Semana del Clima de Nueva York 2026 la delegación peruana presentó ante gobiernos, cooperantes y representantes del sector privado los avances del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (Renami) y una cartera de proyectos en construcción valorizada en US$ 250 millones.

Al respecto, el ministro del Ambiente, Vladimiro Huaroc, destacó que la participación del Perú permitió fortalecer el posicionamiento del país para atraer inversión climática, avanzar en los mercados internacionales de carbono y ampliar alianzas para la conservación de los bosques y la biodiversidad.

“El Perú está mostrando que conservar nuestros ecosistemas también puede generar oportunidades de inversión y desarrollo. Nuestro objetivo es que el financiamiento climático llegue a los territorios y genere beneficios concretos para la población”, señaló el ministro Huaroc.

Mercados de carbono y nuevas inversiones

El Minam presentó los avances de los acuerdos con Suiza, Singapur y Corea, así como Tuki Wasi, primer proyecto peruano autorizado por Perú y Suiza bajo este mecanismo, que busca beneficiar a más de 60,000 hogares de la región andina.

Asimismo, se establecieron contactos con potenciales compradores de créditos de carbono y compañías globales como Apple, Google y Bayer, ampliando las oportunidades para canalizar inversión hacia proyectos climáticos desarrollados en el país.

Se abrió cuatro líneas de cooperación con la Unión Europea vinculadas a mercados de carbono, créditos de biodiversidad, informó el Minam. Foto: Leandro Amaya para Mongabay Latam

Alianzas para bosques y biodiversidad

En materia de bosques, el Perú presentó los avances del Paquete País: Acción Climática por los Bosques y la Naturaleza, hoja de ruta para movilizar financiamiento y fortalecer la conservación y restauración. El país se encuentra próximo a recibir una primera donación de hasta 8 millones de euros del Seed Fund.

El Minam también abrió cuatro líneas de cooperación con la Unión Europea vinculadas a mercados de carbono, créditos de biodiversidad, el tratado global sobre plásticos y cooperación para la Amazonía.

Además, reforzó ante Noruega la propuesta para que el Perú integre el Comité Directivo del Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Estimaciones iniciales indican que el país podría acceder a aproximadamente US$ 272 millones, considerando el esquema propuesto de US$ 4 por hectárea de bosque amazónico en pie y una deforestación anual menor al 0.5 %.

“Estamos fortaleciendo alianzas para que el patrimonio natural del Perú se convierta también en una oportunidad de desarrollo. La conservación, la inversión y el crecimiento pueden avanzar juntos, con beneficios concretos para nuestros territorios”, remarcó Huaroc.