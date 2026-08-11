El Departamento de Justicia ha intensificado las acciones legales contra medidas estatales que benefician a inmigrantes indocumentados. Foto: EFE.
El Departamento de Justicia ha intensificado las acciones legales contra medidas estatales que benefician a inmigrantes indocumentados. Foto: EFE.
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Redacción Gestión
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El presentó este lunes que permiten a inmigrantes indocumentados acceder a matrículas universitarias con tarifas de residente y, en algunos casos, a ayudas económicas.

La argumenta en tres querellas que estas leyes “discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos” de Estados Unidos, a quienes “no se les conceden las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas”.

Además, considera que las normas “crean incentivos para la inmigración irregular y recompensan a los extranjeros indocumentados con prestaciones”, y solicita que se prohíba su aplicación.

El caso de Nueva York

En el caso de Nueva York, el estado permite que estudiantes indocumentados y otros alumnos accedan a becas y subvenciones administradas por el estado para cubrir los costes de su educación universitaria.

No obstante, estas ayudas no están destinadas únicamente a extranjeros sin estatus migratorio legal, sino también a aquellos que disponen de una visa U (para víctimas de determinados delitos como violencia doméstica), un visado T (para víctimas de trata humana) o del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés).

La norma también exige que se cumplan otros requisitos, como que la persona beneficiaria se haya graduado de la escuela secundaria en el estado y, además, se haya inscrito en un grado universitario dentro de los cinco años posteriores a su graduación.

El Departamento de Justicia ha intensificado las acciones legales contra medidas estatales que benefician a inmigrantes indocumentados. Foto: EFE.
El Departamento de Justicia ha intensificado las acciones legales contra medidas estatales que benefician a inmigrantes indocumentados. Foto: EFE.

Las medidas de Vermont y Connecticut

Por su parte, la ley de Vermont permite que estudiantes indocumentados o no ciudadanos que residen en en el estado accedan al precio de matrícula para residentes, y además extiende la ayuda financiera estatal por necesidad económica a todos los alumnos, independientemente de su estatus migratorio.

Del mismo modo, Connecticut aprobó en 2011 una ley que permite a estudiantes indocumentados que residen en el estado pagar la matrícula a precio de residente, con requisitos como haberse graduado en un instituto del estado.

Las demandas del Departamento de Justicia

De acuerdo con el comunicado del , las nuevas demandas elevan a 17 el número de acciones judiciales emprendidas para impugnar este tipo de medidas estatales.

El DOJ ya ha conseguido que Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois bloqueasen leyes similares que concedían matrículas con precio reducido a inmigrantes en situación irregular.

Asimismo, el Departamento de Justicia ha presentado demandas contra normas de Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland y Colorado.

Con información de EFE.

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