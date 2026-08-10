La empresa peruana de lácteos Leche Gloria (Grupo Gloria) registró ventas netas por S/ 1,250.3 millones durante el segundo trimestre. Foto: Andina
La empresa peruana de lácteos Leche Gloria (Grupo Gloria) registró ventas netas por S/ 1,250.3 millones durante el segundo trimestre. Foto: Andina
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

registró ventas netas por S/ 1,250.3 millones durante el segundo trimestre, un incremento de S/ 130.1 millones frente al mismo periodo del 2025. La compañía atribuyó este avance al crecimiento de sus ventas de leche evaporada, derivados lácteos y bebidas en el mercado interno. ¿Qué inversiones ejecutó en ese periodo?

La firma informó a la que sus ventas aumentaron 11.6% interanual, al pasar de S/ 1,120.2 millones en el segundo trimestre de 2025 a S/ 1,250.3 millones en igual periodo de 2026.

El crecimiento comercial estuvo acompañado por una mejora en el margen de utilidad bruta, que alcanzó 26.7% de las ventas en el trimestre, frente al 22.1% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Este resultado, explicó la compañía, se dio pese a que el costo de ventas aumentó 4.9%, principalmente por un mayor consumo de insumos y materiales asociado al incremento de la actividad comercial. Durante el segundo trimestre, los gastos de venta y distribución sumaron S/ 107.2 millones, equivalente al 8.6% de las ventas, frente a S/ 102.6 millones (9.2% de las ventas) en el mismo trimestre de 2025.

Según el grupo empresarial, este incremento estuvo explicado principalmente por mayores gastos en publicidad y marketing, así como mayores costos de personal y cargas diversas de gestión, compensados parcialmente por una reducción en servicios de terceros.

Los gastos administrativos alcanzaron S/ 56.4 millones, equivalentes al 4.5% de las ventas, frente a S/ 52.1 millones en el segundo trimestre del año anterior. El aumento respondió principalmente a mayores costos de personal.

En el frente financiero, los ingresos financieros ascendieron a S/ 19.2 millones, por encima de los S/ 17 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En tanto, los gastos financieros llegaron a S/ 26.9 millones, frente a S/ 21.2 millones un año antes, debido a un mayor nivel de deuda financiera.

Leche Gloria destinó S/ 203 millones a proyectos de renovación de equipos, maquinarias y ampliación de su capacidad productiva al cierre del primer semestre de 2026. Foto: Andina
Leche Gloria destinó S/ 203 millones a proyectos de renovación de equipos, maquinarias y ampliación de su capacidad productiva al cierre del primer semestre de 2026. Foto: Andina

Las inversiones de Leche Gloria

Leche Gloria informó que las inversiones en bienes capital alcanzaron S/ 203 millones (cerca de US$ 60.24 millones) al 30 de junio, frente a S/ 122.4 millones al cierre de 2025. ¿A qué destinó los recursos? De acuerdo a sus estados financiero, estos proyectos están vinculados principalmente con la renovación de equipos y maquinarias, así como con la ampliación de capacidades de producción.

La utilidad neta sobre ventas alcanzó 8.61%, frente al 6.28% registrado en diciembre de 2025. Asimismo, la utilidad neta sobre patrimonio se ubicó en 24.45%, superior al 17.26% del cierre del año anterior. La compañía indicó que mantiene una gestión enfocada en mitigar riesgos financieros asociados al tipo de cambio, tasas de interés, precios, crédito, liquidez y gestión de capital.

Claves

  • Activos: Al cierre del 30 de junio de 2026, Leche Gloria reportó activos totales por S/ 5,087.5 millones, de los cuales el 34.6% corresponde a activos corrientes
  • Deuda: La deuda financiera de la compañía alcanzó S/ 1,802.1 millones al cierre del primer semestre de 2026, con el 93.7% concentrado en obligaciones de largo plazo.
  • Patrimonio: El patrimonio neto se ubicó en S/ 1,455.2 millones, frente a S/ 1,695.5 millones registrados en diciembre de 2025. La reducción estuvo explicada por la distribución de dividendos por S/ 450 millones, compensada parcialmente por la utilidad obtenida en el periodo, que alcanzó S/ 209.7 millones

TE PUEDE INTERESAR

Leche Gloria anuncia cambios en la gerencia general de la empresa
Leche Gloria proyecta inversiones por S/ 20 millones en capacidad productiva

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.