La empresa peruana de lácteos Leche Gloria (Grupo Gloria) registró ventas netas por S/ 1,250.3 millones durante el segundo trimestre, un incremento de S/ 130.1 millones frente al mismo periodo del 2025. La compañía atribuyó este avance al crecimiento de sus ventas de leche evaporada, derivados lácteos y bebidas en el mercado interno. ¿Qué inversiones ejecutó en ese periodo?

La firma informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) que sus ventas aumentaron 11.6% interanual, al pasar de S/ 1,120.2 millones en el segundo trimestre de 2025 a S/ 1,250.3 millones en igual periodo de 2026.

El crecimiento comercial estuvo acompañado por una mejora en el margen de utilidad bruta, que alcanzó 26.7% de las ventas en el trimestre, frente al 22.1% registrado en el mismo periodo del año anterior.

Este resultado, explicó la compañía, se dio pese a que el costo de ventas aumentó 4.9%, principalmente por un mayor consumo de insumos y materiales asociado al incremento de la actividad comercial. Durante el segundo trimestre, los gastos de venta y distribución sumaron S/ 107.2 millones, equivalente al 8.6% de las ventas, frente a S/ 102.6 millones (9.2% de las ventas) en el mismo trimestre de 2025.

Según el grupo empresarial, este incremento estuvo explicado principalmente por mayores gastos en publicidad y marketing, así como mayores costos de personal y cargas diversas de gestión, compensados parcialmente por una reducción en servicios de terceros.

Los gastos administrativos alcanzaron S/ 56.4 millones, equivalentes al 4.5% de las ventas, frente a S/ 52.1 millones en el segundo trimestre del año anterior. El aumento respondió principalmente a mayores costos de personal.

En el frente financiero, los ingresos financieros ascendieron a S/ 19.2 millones, por encima de los S/ 17 millones registrados en el mismo periodo de 2025. En tanto, los gastos financieros llegaron a S/ 26.9 millones, frente a S/ 21.2 millones un año antes, debido a un mayor nivel de deuda financiera.

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Leche Gloria destinó S/ 203 millones a proyectos de renovación de equipos, maquinarias y ampliación de su capacidad productiva al cierre del primer semestre de 2026. Foto: Andina

Las inversiones de Leche Gloria

Leche Gloria informó que las inversiones en bienes capital alcanzaron S/ 203 millones (cerca de US$ 60.24 millones) al 30 de junio, frente a S/ 122.4 millones al cierre de 2025 . ¿A qué destinó los recursos? De acuerdo a sus estados financiero, estos proyectos están vinculados principalmente con la renovación de equipos y maquinarias, así como con la ampliación de capacidades de producción .

La utilidad neta sobre ventas alcanzó 8.61%, frente al 6.28% registrado en diciembre de 2025. Asimismo, la utilidad neta sobre patrimonio se ubicó en 24.45%, superior al 17.26% del cierre del año anterior. La compañía indicó que mantiene una gestión enfocada en mitigar riesgos financieros asociados al tipo de cambio, tasas de interés, precios, crédito, liquidez y gestión de capital.

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