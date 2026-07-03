Leche Gloria S.A. respondió al requerimiento formulado por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y sostuvo que la investigación de la Policía Española que involucra al expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, por presuntas gestiones en favor de empresas del Grupo Gloria en Bolivia no constituye un hecho de importancia. Asimismo, afirmó que no prevé impactos económicos o financieros para las empresas del grupo bajo supervisión del regulador.

El pronunciamiento responde al oficio que la SMV remitió el 25 de junio, mediante el cual solicitó a la empresa precisar si la información difundida sobre ese caso podía afectar al Grupo Gloria o constituía un hecho de importancia para el mercado. Como se informó, la investigación hace referencia a un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de España que atribuye a Rodríguez Zapatero presuntas gestiones ante autoridades bolivianas en favor del Grupo Gloria.

En su respuesta, Leche Gloria señaló que la controversia corresponde a la empresa boliviana Sociedad Boliviana de Cemento (SOBOCE), integrante del Grupo Gloria, y está relacionada con la expropiación de una participación accionaria en la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (FANCESA), proceso que actualmente es materia de un arbitraje internacional. Como sustento de su posición, adjuntó una comunicación remitida por SOBOCE al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia.

No constituye un hecho de importancia

En el documento enviado a la SMV, Gloria indicó que la información difundida no reúne las características para ser considerada un hecho de importancia conforme al reglamento del mercado de valores, por lo que concluyó que no correspondía divulgarla bajo esa categoría. Asimismo, reiteró que no prevé efectos económicos ni financieros sobre las empresas del Grupo Gloria sujetas a supervisión de la SMV.

Grupo Gloria obtuvo el control mayoritario de SOBOCE en 2014, tras adquirir el 51.35% restante de la empresa. En 2011 ya había comprado el 47% de su accionariado. (Foto: El Deber de Bolivia)

La compañía también informó que sus órganos de gobierno no adoptaron acuerdos relacionados con este caso, que no elaboró informes internos sobre el tema y que no cuenta con documentación adicional vinculada a los hechos consultados por el regulador.

Finalmente, Leche Gloria reiteró que la controversia está vinculada a SOBOCE y al proceso arbitral relacionado con FANCESA en Bolivia, por lo que mantiene su posición de que la investigación que motivó el requerimiento de la SMV no modifica la situación económica ni financiera de las empresas del Grupo Gloria supervisadas por el mercado de valores.