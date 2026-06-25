Cumbra Holding concentra el negocio de ingeniería y construcción que Aenza separó en 2025. (Foto: Cumbra).
Cumbra Holding concentra el negocio de ingeniería y construcción que Aenza separó en 2025. (Foto: Cumbra).
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Redacción Gestión
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respondió a requerimientos formulados por la en relación con la transferencia de la participación accionaria que el fondo mantenía en y sostuvo que no estaba obligada a comunicar al mercado dicha transacción.

La compañía afirmó que la operación no constituía un hecho de importancia para Aenza, debido a que .

La respuesta de la empresa se produce luego de que la SMV solicitara explicaciones sobre el proceso de transferencia de la participación de IG4 en Cumbra y requiriera conocer por qué esa información fue comunicada a la propia , pero no al mercado a través de un hecho de importancia.

En su descargo, Aenza afirmó que no tuvo participación ni intervención en la operación realizada por IG4 y precisó que solo tomó conocimiento del proceso mediante una comunicación remitida por dicho accionista a su gerencia general. Según indicó, esa información fue trasladada a Cumbra por tratarse de la sociedad directamente involucrada en la transacción.

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Asimismo, sostuvo que la venta de acciones de Cumbra no guarda relación con Aenza, ya que . En ese sentido, señaló que las decisiones de inversión o desinversión de los accionistas de Cumbra no tienen efectos sobre los negocios de Aenza.

Diferencia de criterio con la SMV

Uno de los puntos centrales de la respuesta de Aenza es la discrepancia expresada por esta compañía frente al criterio de la SMV. La empresa manifestó que no le correspondía divulgar como hecho de importancia una operación vinculada con una compañía que ya no forma parte de su grupo económico, por lo que consideró que la obligación de informar recaía en Cumbra y no en Aenza.

La empresa también respondió a otras consultas formuladas por el regulador. En ese sentido, aseguró que no ha sido informada ni tiene conocimiento de que la transferencia de la participación de IG4 en involucre también la venta de la participación que dicho fondo mantiene en .

Además, descartó la existencia de un proceso de valorización, due diligence o cualquier otra revisión que involucre los activos o pasivos de la compañía.

Aenza sostuvo que la transferencia accionaria en Cumbra no constituía un hecho de importancia para la compañía, al tratarse de una empresa que ya no integra su grupo económico. (Foto: Aenza).
Aenza sostuvo que la transferencia accionaria en Cumbra no constituía un hecho de importancia para la compañía, al tratarse de una empresa que ya no integra su grupo económico. (Foto: Aenza).

Como parte de la información remitida a la SMV, también confirmó que Cumbra inició el 19 de mayo el procedimiento para inscribir sus acciones en el Registro Público del Mercado de Valores y en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

La respuesta de fue presentada luego de que la SMV, a través de dos oficios emitidos los días 22 y 23 de junio, requiriera información sobre la transferencia de la participación de IG4 en Cumbra y consultara si dicha operación podía tener implicancias para Aenza o para sus accionistas.

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