Aenza (ex Graña y Montero) informó que Francisco Sardón De Taboada asumió la gerencia general de la compañía el 1 de enero último, tras la renuncia de André Mastrobuono, quien dejó el cargo el 31 de diciembre del 2025.

“Con esta decisión, la compañía cierra un ciclo de estabilización y ordenamiento interno que marcó los últimos años y se prepara para iniciar una nueva etapa de crecimiento”, comunicó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

Mastrobuono, quien asumió el liderazgo de Aenza en 2021, tiene entre los avances más destacados de su gestión el retorno de la empresa al mercado financiero a través de un crédito puente de US$ 120 millones y la posterior emisión de bonos internacionales por US$ 210 millones. Dichos movimientos le dieron a la compañía un mayor oxígeno financiero y facilitaron la ejecución de su hoja de ruta para los siguientes años.

En este periodo, la empresa también mostró un desempeño destacado en el sector energético, duplicando su producción de crudo y superando los 6,000 barriles diarios, a través de Unna Energía. Además, se impulsaron avances fundamentales en concesiones estratégicas como Norvial y la Línea 1 del Metro de Lima, pilares importantes para la expansión futura de Aenza.

El nuevo líder de Aenza

Francisco Sardón De Taboada es un ejecutivo peruano con una larga trayectoria en el sector financiero y experiencia como director ejecutivo en instituciones del grupo Scotiabank en Chile y en Perú .

Su incorporación se da en un contexto favorable para una transición ordenada, pues desde agosto de 2024 forma parte del Directorio de Aenza. Dicha posición le ha permitido conocer de cerca la estrategia corporativa, los retos pendientes y las oportunidades que la empresa busca aprovechar en su siguiente etapa.