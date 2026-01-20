Unna Energía, subsidiaria de Aenza, informó que ayer presentó una solicitud de arbitraje ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), un organismo global especializado en resolver disputas comerciales, contra la empresa estatal Perupetro. ¿Qué originó esta decisión?

A través de un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), se explicó que el arbitraje busca resolver “ciertas controversias” surgidas en la ejecución de los contratos de licencia para la explotación de hidrocarburos en los lotes III y IV, celebrados entre Unna y Perupetro.

LEA TAMBIÉN Aenza oficializa su escisión y da vida a Cumbra Holding con un capital de S/ 172 millones

La medida se produce en el contexto de los incumplimientos de Petroperú en el pago de facturas correspondientes a la venta de crudo .

Cabe recordar que, debido a este impago, Unna Energía presentó previamente una solicitud ante la Comisión de Procedimientos Concursales del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para iniciar un proceso concursal contra Petroperú, trámite que fue posteriormente desestimado.

La medida se da en un contexto de incumplimientos de Petroperú en el pago de facturas por la compra de crudo, situación que afecta a varios operadores del norte del país. (Foto: Andina)

Contexto del problema

Unna Energía obtuvo en diciembre de 2014 la buena pro para operar, por un período de 30 años, los lotes III y IV, ubicados en la cuenca de Talara (Piura). Tras ello, suscribió los respectivos contratos con Perupetro y comercializa parte del crudo producido con Petroperú, en el marco de acuerdos comerciales entre ambas empresas.

Sin embargo, la falta de recursos financieros de Petroperú, situación que se agudizó en diciembre en medio de su proceso de reestructuración, ha derivado en incumplimientos de pago a diversos operadores petroleros de la costa norte. Actualmente, l a petrolera estatal mantiene deudas con diez lotes petroleros, por la compra de crudo —incluido el producido por Unna Energía—, lo que ha generado una deuda acumulada superior a los US$ 120 millones .

Entre los operadores afectados por estos impagos se encuentran OIG Perú, Unna Energía, Olympic Perú, Petromont, Panda Energy y GTG Petroleum, entre otros.

La presidenta del directorio de Petroperú, Elba Rojas, confirmó públicamente que uno de los operadores (Unna Energia) había solicitado el inicio de un proceso concursal ante Indecopi, pero que posteriormente desistió de dicha acción. “Pese a no poder pagar por una iliquidez total al mes de diciembre, hemos visto formas de abordar el tema, como almacenajes que no estaban en contrato”, dijo.

Rojas agregó que la empresa estatal mantiene su compromiso de cumplir con sus obligaciones. “Tenemos voluntad de pago, estamos ordenando la cartera de acreedores para soluciones concretas y en el breve plazo”, añadió.

LEA TAMBIÉN Aenza y las millonarias pérdidas de subsidiaria por controversia con LAP: el impacto

Respecto a las alternativas como el almacenamiento, la presidente de Petroperú hizo referencia a uno de los pedidos planteados por seis operadores petroleros del norte en una carta dirigida al presidente del Consejo de Ministros. Entre las cuatro solicitudes planteadas, figuraba el acceso a la infraestructura de Petroperú —ductos, tanques y terminales— para almacenar el crudo y, eventualmente, venderlo a terceros mientras la empresa estatal recupera su capacidad de pago.

Al respecto, Rojas indicó que un decreto de urgencia de reestructuración ha permitido que, desde el 1 de enero de este año, entidades financieras se acerquen a conversar con Petroperú como parte de los esfuerzos para enfrentar su situación financiera.