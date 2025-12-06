Hace un mes, la Junta General de Accionistas de Aenza (antes Graña y Montero) aprobó el proyecto de escisión parcial que daría origen a una nueva empresa Cumbra Holding. El plan contemplaba la transferencia de un bloque patrimonial compuesto por 505’550,465 acciones de Inversiones Ingeniería y Construcción, entidad que controla el 99.55% de Cumbra Perú y sus subsidiarias, dedicadas a actividades de construcción civil, montaje electromecánico y gerenciamiento de edificaciones en Perú, Chile y Colombia. En ese contexto, ¿qué decidió hoy su junta de accionistas?

En detalle, esta tarde, durante una sesión extraordinaria, el directorio de Aenza informó a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), como hecho de importancia, que todas las condiciones previas para concretar la separación ya se han cumplido. La compañía obtuvo todas las aprobaciones y waivers requeridos, y ningún accionista ejerció el derecho de separación, lo que permitió activar formalmente la escisión.

Con ello, se acordó que el proceso de separación societaria entra formalmente en vigencia desde hoy, fecha a partir de la cual empezarán a aplicarse todas sus consecuencias legales y financieras.

Tras completar los requisitos legales y societarios, Aenza puso en vigencia su proceso de separación y dio paso a Cumbra Holding, que inicia con un capital de S/ 172 millones. Foto: Aenza - Cumbra

Nace Cumbra Holding

En concreto, el directorio de Aenza aprobó hoy el valor contable actualizado y definitivo del bloque patrimonial a transferir: S/ 172,439,989, calculado con los estados financieros al 30 de septiembre de 2025. Este será el monto que se registrará en el patrimonio de la nueva sociedad.

Como resultado, el capital social de Aenza se reducirá a S/ 1,614,184,588. También se ajustó el valor nominal de las acciones a S/ 0.9035, manteniéndose inalterado el número total de títulos. Para formalizar los cambios, se dispuso la modificación del artículo quinto del estatuto social.

Asimismo, el directorio aprobó la constitución oficial de Cumbra Holding, con un capital social de S/ 172,439,989 , representado por 1,786 millones de acciones con un valor nominal de S/ 0.0965 cada una. También se aprobó su pacto social, estatuto y la designación de su directorio y gerente general. La emisión de las acciones se realizará conforme a la relación de canje definida y bajo las normas de registro de la SMV.

Para completar la reorganización, se otorgaron facultades amplias a un grupo de ejecutivos para realizar todos los trámites operativos, administrativos y registrales necesarios, a sola firma y sin requerir aprobaciones adicionales.