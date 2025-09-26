Aenza, empresa de servicios de ingeniería y construcción, y concesiones de infraestructura y energía, informó un cambio en su Directorio, con la salida de Juan Revilla Vergara, quien ha tenido un rol importante desde el ingreso de IG4 Capital como accionista de referencia, primero como Presidente y luego como director.

Durante su tiempo en la compañía, el liderazgo de Revilla fue fundamental para alcanzar hitos clave en el proceso de recuperación, transformación y proyección futura de Aenza, según informó la compañía en un comunicado, en el cual expresan su agradecimiento por su contribución a la compañía.

Asimismo, dieron a conocer que se incorpora al Directorio Octavio Pereira, Managing Director y Head y Co-CIO de IG4 Capital Europa, que cuenta con una reconocida trayectoria internacional como CEO de importantes compañías. “Su visión global será un gran aporte para los planes de crecimiento de AENZA”, indicó la empresa.

Juan Revilla deja el directorio de Aenza (Foto: AENZA)

Aenza y sus resultados del segundo trimestre

Al cierre del segundo trimestre del 2025, Aenza reportó ingresos por S/ 1,079 millones, lo que representa una caída de 45.2% respecto al mismo periodo del año pasado. El ebitda ajustado retrocedió 44.1%, situándose en S/ 154 millones, y la utilidad neta consolidada mostró una pérdida de S/ 158 millones, más del doble de la registrada en el mismo periodo del año pasado.

La compañía explicó que la contracción responde principalmente a un menor volumen de proyectos en el negocio de ingeniería y construcción, donde su subsidiaria Cumbra atraviesa un escenario adverso por la finalización de obras relevantes y la postergación de nuevas inversiones privadas.

No obstante, las unidades de negocio de concesiones e hidrocarburos mostraron resiliencia. En infraestructura, los ingresos crecieron 1.5% y el ebitda ajustado aumentó 6.5%, apalancado por el desempeño de Norvial y la Línea 1 del Metro de Lima. En energía, las ventas subieron 5.8% y el ebitda se expandió 13.1%, impulsado por una mayor producción de petróleo en los lotes III y IV.