La Junta General de Accionistas de Aenza (antes Graña y Montero), celebrada en la víspera, aprobó el proyecto de escisión parcial que dará lugar a la creación de una nueva sociedad denominada Cumbra Holding. Dicho proceso implica la transferencia de un bloque patrimonial de la compañía hacia la nueva entidad. ¿En qué consiste?

De acuerdo con un hecho de importancia remitido a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), Aenza informó que el bloque patrimonial a transferir está conformado por 505’550,465 acciones pertenecientes a Inversiones Ingeniería y Construcción . Estas acciones serían traspasadas en un solo acto a la nueva sociedad Cumbra Holding. Por su parte, Aenza mantendrá la titularidad sobre el resto de sus activos y pasivos.

Inversiones Ingeniería y Construcción, en detalle, tiene como actividad principal la tenencia del 99.55% del capital social de Cumbra Perú y sus subsidiarias. Cumbra Perú desarrolla operaciones en los sectores de construcción civil, montaje electromecánico, gerenciamiento de edificaciones y otros servicios relacionados, con presencia en Perú, Chile y Colombia a través de sus empresas afiliadas.

El proyecto de escisión aprobado explicó que la división societaria está sujeta al cumplimiento de diversas condiciones previas, como la obtención de los permisos y aprobaciones correspondientes, y que el derecho de separación no sea ejercido por accionistas que representen más del porcentaje del capital social establecido por el directorio. La reducción del capital social de Aenza se efectuará mediante la disminución del valor nominal de sus acciones, sin necesidad de amortizar ninguna acción ya emitida.

En esa línea, se propone delegar facultades al directorio para definir los aspectos operativos y financieros del proceso, incluyendo la fecha de entrada en vigencia, la composición final del bloque patrimonial, su valor contable actualizado y la elaboración del balance de separación. También podrá determinar la reducción final del capital social, realizar ajustes contables necesarios y formalizar los actos legales y administrativos requeridos para la constitución de Cumbra Holding.

Cumbra Perú, conjuntamente con Sacyr, se encargó de la construcción del nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Foto: Andina.

Valor del bloque patrimonial escindido

En el marco del referido proyecto, los accionistas ratificaron el acuerdo del 7 de febrero de 2024, mediante el cual se dispuso transferir las acciones de Aenza en su subsidiaria Cumbra Ingeniería a favor de Inversiones Ingeniería y Construcción. Para la ejecución de estos acuerdos, se designó a Dennis Fernando Fernández Armas y Zoila María Horna Zegarra, vicepresidentes de la compañía, quienes podrán actuar de manera individual para cumplir con las formalidades correspondientes.

De acuerdo con el proyecto de reorganización, la operación se desarrollará conforme a la Ley General de Sociedades, a través de una segregación parcial que no implica la disolución de Aenza. La relación de canje será de 1 a 1, es decir, cada accionista de Aenza recibirá una acción de Cumbra Holding por cada acción que posea en la matriz.

El valor referencial del bloque patrimonial escindido asciende a S/ 256.3 millones, según los estados financieros al 30 de junio de 2025 . No obstante, el monto final se determinará con base en los estados financieros inmediatamente anteriores a la entrada en vigencia de la separación. Tras el proceso, refirió el documento, Aenza continuará listada en la Bolsa de Valores de Lima , mientras que Cumbra Holding se constituirá con un capital social equivalente al valor neto del bloque patrimonial y sus acciones también serán registradas y listadas en la BVL.

La empresa indicó que contó con informes legales y económicos independientes que respaldan la decisión, incluyendo evaluaciones sobre aspectos societarios, tributarios y la racionalidad económica de la reorganización. Tanto los estados financieros como el proyecto de separación se encuentran disponibles en el Registro Público del Mercado de Valores.