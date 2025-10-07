El Directorio de Aenza informó, mediante un comunicado, que se ha tomado la decisión de iniciar acciones legales contra tres ex directivos de la compañía, por acciones ilícitas vinculadas a los casos “Club de la Construcción” y “Lava Jato”.

La compañía señala que estos actos de corrupción, atribuibles a Jose Graña Miró Quesada, Hernando Graña Acuña y Mario Alvarado Pflucker, que en el caso de los dos primeros han sido reconocidos ante la justicia peruana, fueron acciones deliberadas y calculadas para instrumentalizar la compañía.

“Se ejecutaron a espaldas de todos los órganos de gobierno y de todos los que formaban parte de la empresa, vulnerando los valores y la confianza que la compañía había construido durante años. Sus acciones generaron en Aenza y en su equipo un severo daño económico y reputacional, que incluyó la cancelación de contratos, la pérdida de miles de puestos de trabajo y una gran incertidumbre en las más de 7,000 familias que hoy dependen de la compañía”, sostuvo la firma.

En ese marco, la empresa indicó que viene cumpliendo diligentemente con sanciones impuestas como consecuencia de estas acciones ilícitas, tales como el pago de una reparación civil y un periodo de impedimento para contratar con el Estado.

Asimismo, mencionó que, desde el 2021, ni estos exdirectivos ni nadie vinculado a la familia fundadora tiene participación o injerencia alguna en la gestión o en los órganos de gobierno de la compañía, y tampoco tienen vinculación con los accionistas actuales. Hoy, la propiedad de Aenza está en manos de accionistas institucionales y ya no existe un accionista controlador, añade.

“Los principales dueños de la compañía son los cuatro Fondos de Pensiones Peruanos (AFPs), que en conjunto poseen el 43.8% del capital. El segundo accionista de referencia es IG4 Capital, un fondo de inversión internacional regulado por estrictas normas del Reino Unido, que participa en el accionariado con 27.8%”, se lee en el comunicado.

Finalmente, la compañía menciona que actualmente cuenta con un robusto sistema de gestión antisoborno, certificado bajo la norma internacional ISO 37001.