Pese a la caída en ventas, la compañía reportó un ebitda ajustado de US$ 48 millones, lo que implicó un crecimiento de 4.3% y evidencia su capacidad para sostener márgenes incluso en un trimestre exigente, según sus estados financieros.

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Sin embargo, el dato que concentra la atención —y que explica buena parte de la confianza en su hoja de ruta— es el backlog (cartera de proyectos pendientes de ejecución). Al primer trimestre, este indicador ascendió a US$ 474 millones y, sumado a negocios recurrentes por US$ 884 millones, alcanza un total de US$ 1,359 millones, equivalente a 2.62 veces las ventas anuales .

En otras palabras, Aenza cuenta con visibilidad de ingresos por más de dos años. Del backlog total, US$ 148.3 millones se ejecutarán en 2026, US$ 149.3 millones en 2027 y US$ 176.7 millones a partir de 2028. En tanto, los negocios recurrentes —que incluyen las operaciones de petróleo y gas, así como la concesión Norvial— aportarán US$ 286.3 millones en 2026, US$ 322.3 millones en 2027 y US$ 275.7 millones en los años siguientes.

Los desembolsos de Aenza

En cuanto a inversiones, Aenza mostró una contracción en el primer trimestre de 2026. En detalle, las inversiones totalizaron US$ 2.43 millones, una caída de 63.3% frente a los US$ 6.62 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Por segmentos, la mayor reducción se observó en energía, cuyo capex pasó de US$ 5.16 millones a US$ 1.62 millones (-68.6%), seguido por infraestructura, que disminuyó 34.5%. En el negocio inmobiliario, las inversiones cayeron 50.5%, mientras que en operaciones discontinuadas se redujeron a cero.

La Línea 1 del Metro de Lima se mantiene como el principal generador de ebitda dentro del negocio de infraestructura de Aenza. Foto: Andina.

¿Qué pasó con la unidad de infraestructura de Aenza?

La unidad de infraestructura de Aenza se mantiene como el principal pilar del grupo, pese a un ligero retroceso en ingresos. En el primer trimestre de 2026, las ventas del segmento cayeron 1.7% interanual, afectadas principalmente por la menor indexación tarifaria en la Línea 1 del Metro de Lima y una menor ejecución de obras en Survial.

Aun así, el desempeño operativo mostró resiliencia. Norvial —la concesión vial que conecta Ancón con Pativilca— volvió a destacar, con un crecimiento de 10.6% en ingresos, impulsado por un mayor tráfico vehicular, así como por estudios de ingeniería remunerados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y una mayor ejecución de obras. En detalle, el tráfico ligero creció 6% y el pesado 4.2%, en línea con el aumento del flujo de vehículos.

En contraste, la Línea 1 registró una caída de 5% en ventas, explicada por la menor indexación de tarifas y la reducción de kilómetros adicionales recorridos. No obstante, se mantuvo como el activo más relevante del portafolio en términos de ebitda, al concentrar el 52% del total del segmento. Norvial, por su parte, aportó el 44%.

En la composición del negocio, el 38% de las ventas de infraestructura correspondieron a la Línea 1, el 29% a UNNA Transporte y el 27% a Norvial.

En tanto, la cartera de proyectos de infraestructura pendientes de ejecución alcanzó los US$ 661.2 millones al cierre del primer trimestre, con un cronograma de ejecución distribuido en los próximos años : US$ 171.8 millones previstos para 2026, US$ 199.4 millones para 2027 y US$ 289.9 millones a partir de 2028. En el caso de Norvial, se estima la ejecución de US$ 84.3 millones en 2026 y US$ 101.9 millones en 2027.

El negocio de energía de Aenza registró menores ingresos por caída en volúmenes, aunque sostuvo márgenes operativos. Foto: Andina.

La unidad de energía: con menos ventas

El negocio de energía de Aenza registró el mayor ajuste en ingresos de la compañía durante el primer trimestre de 2026. Las ventas cayeron 18.5%, al pasar de S/ 183.9 millones a S/ 149.9 millones, afectadas por una menor producción en el segmento de upstream, menores volúmenes y precios en la planta de gas, y una reducción en la demanda de almacenamiento y despacho en terminales

Dicho impacto fue parcialmente compensado por un mayor precio del petróleo.

Por segmentos, el negocio de servicios de upstream —que concentra el 71% de las ventas— retrocedió 16.8%, en un contexto de menor producción, que promedió 4,512 barriles por día (-3.2%), pese a un entorno de precios más favorable (US$ 82.32 por barril frente a US$ 76.29 un año antes). La planta de gas mostró la mayor contracción, con una caída de 40.3% en ingresos, debido a menores volúmenes procesados, mientras que el negocio de terminales disminuyó 12.3% por una menor demanda.

Pese a este escenario, la rentabilidad del segmento mostró resiliencia. La utilidad bruta creció 1.3%, impulsada por menores costos operativos y el alza en el precio del crudo, alcanzando un margen de 17.1%. En la misma línea, el ebitda ajustado se situó en S/ 52.8 millones, con un margen de 35.2%.

A nivel neto, la utilidad ascendió a S/ 8.7 millones, un incremento de 8% interanual, pese al aumento de gastos administrativos (+15.9%) y mayores egresos financieros asociados a líneas de capital de trabajo.

El elemento clave vuelve a ser el backlog. UNNA Energía reporta compromisos por US$ 729.3 millones, de los cuales más de US$ 213 millones se prevé ejecutar en 2026. El cronograma se distribuye de la siguiente manera: US$ 213.8 millones este año, US$ 232.1 millones en 2027 y US$ 283.3 millones a partir de 2028.

La división inmobiliaria de Aenza creció en ingresos por mayores entregas de vivienda social, pese a la presión en márgenes. Foto: Andina.

Inmobiliaria: crecimiento con disciplina

Viva, la división inmobiliaria, incrementó sus ingresos en 6.9% interanual, impulsada por mayores entregas en proyectos de vivienda social, como Los Parques de Breña y Callao. Actualmente, la compañía cuenta con 11 proyectos en ejecución, concentrados principalmente en Lima (90%), mientras que el 10% restante se desarrolla en provincias como Huancayo y Piura.

No obstante, la rentabilidad se vio presionada. La utilidad bruta cayó 15.3% debido a menores entregas en Los Parques de Comas —el proyecto de mayor margen—, lo que redujo el margen bruto de 44.6% a 35.4%. Los gastos administrativos disminuyeron 25.9%, aunque este efecto fue contrarrestado por mayores gastos financieros asociados al refinanciamiento de deuda.

En ese contexto, la utilidad neta se situó en S/ 1.6 millones, una caída de 59% interanual.

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El ebitda ajustado alcanzó S/ 16.7 millones, con un margen de 35.1%, reflejando un desempeño operativo aún sólido, pese a la presión en resultados finales. En tanto, el backlog del negocio inmobiliario al cierre del primer trimestre se ubicó en US$ 54.9 millones. Esta cartera incluye proyectos como Los Parques de Comas, Los Parques del Callao, Parques de Huancayo, Los Parques de Carabayllo y Los Parques del Mar, entre otros .

El cronograma de ejecución contempla US$ 40.8 millones para 2026 y US$ 14.2 millones para 2027.