Aenza enfrenta un inicio de año con menores ingresos, pero respaldado por una sólida cartera de proyectos que sostiene sus perspectivas en energía e infraestructura. Foto: GEC.
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Karen Guardia Quispe
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La empresa de ingeniería, construcción y concesiones de infraestructura y energía Aenza (antes Graña y Montero) cerró el primer trimestre de 2026 con ventas consolidadas de US$ 111 millones, lo que representó una caída de 5.1% frente al mismo periodo del año anterior. Conozca los resultados y el indicador que mejora su perspectiva a futuro.

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