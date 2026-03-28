La transnacional sueca Tetra Pak, especializada en soluciones integrales que abarcan envases, equipos de procesamiento y máquinas llenadoras, y con casi tres décadas de presencia en Perú, avanza en línea con lo anunciado a inicios de año. Entonces, la compañía adelantó a Gestión que en 2026 apuntaba a introducir nuevos formatos de envases para el sector de alimentos y bebidas. En ese contexto, en la víspera presentó una nueva innovación de envasado desarrollada junto al Grupo Gloria. ¿Será la única?

En detalle, se trata de Tetra Stelo, un nuevo formato orientado al segmento de bebidas. El envase de cartón, explicó su gerente general, Diego Carrillo Tudela, destaca por su estructura más alta y estilizada, con esquinas redondeadas y un efecto visual de 360°, lo que representa una evolución frente a una categoría históricamente dominada por formatos prismáticos tradicionales. Este desarrollo tecnológico, añadió, responde a un contexto de premiumización y a una mayor sofisticación en el consumo de bebidas listas para beber.

LEA TAMBIÉN Fiat lanza el primer vehículo fabricado con material reciclado de envases de Tetra Pak

Este nuevo formato ya viene siendo utilizado por la marca Gloria, que lo ha incorporado en su línea de jugos Gloria Cero Azúcares Añadidos. Consultado sobre la inversión que demandó el desarrollo de Tetra Stelo, el directivo precisó que se trata de un esquema compartido con su cliente. “ El modelo de negocio ha sido una inversión conjunta. En este caso, Gloria fue quien apostó por esta tecnología . Es una inversión que forma parte de todo un proyecto y, por confidencialidad, no podemos brindar el monto”, sostuvo a Gestión.

Respecto a su implementación, detalló que el equipo de procesamiento y envasado aséptico asociado a esta innovación se encuentra instalado en la planta de producción de Gloria en Lima . “Ellos ya tienen la posibilidad, con esta tecnología, de envasar diferentes tipos de productos. En este momento, la apuesta es por todo su portafolio de jugos”, indicó.

En relación a una eventual ampliación de esta tecnología a otros clientes, Carrillo Tudela precisó que, por ahora, su implementación responde a una decisión específica de Gloria. “En este momento, quien ha tomado la decisión ha sido Gloria. Otras empresas mantienen sus propios formatos y avanzan con sus propios planes. Estos equipos han sido trabajados para este proyecto en particular”, explicó.

LEA TAMBIÉN Tetra Pak se “amolda” a la demanda y alista innovaciones en sectores clave

En esa línea, indicó que una posible expansión dependerá de las decisiones de cada cliente. “Eso va a ser finalmente una decisión de ellos, de querer avanzar hacia otro tipo de tecnologías o renovar las que hoy tienen”, añadió.

Diego Carrillo y Eduardo Pérez, gerente general y gerente de Mercadeo de Tetra Pak Perú. Foto: Tetra Pak.

Tetra Pak analiza el segmento de salsas

Sobre los siguientes pasos de la operación local de Tetra Pak, adelantó que la compañía viene explorando introducir en el país nuevas soluciones de envasado para alimentos, aunque aún no en el corto plazo. “Estamos buscando generar el interés. Este año no, pero hacia el próximo o el siguiente esperamos poder contar con esa tecnología. Hoy ya existe en países como Chile y Argentina, y eventualmente la veremos en Perú”, sostuvo.

En concreto, se trata de Tetra Recart, un sistema de envasado aséptico en cartón orientado a alimentos, cuya llegada al Perú podría concretarse entre 2027 y 2028.

De otro lado, el ejecutivo destacó que Tetra Pak cuenta con capacidades tecnológicas para diversos segmentos más allá de bebidas. “Tenemos tecnología para el procesamiento de bebidas carbonatadas, que ya se utiliza en el Perú desde hace más de 10 años, así como soluciones para la industria de helados y alimentos en general”, dijo.

En ese marco, mencionó que la compañía también evalúa oportunidades en nuevas categorías. “ Contamos con equipos que permiten elaborar productos como salsas y mayonesas. Estas tecnologías ya han sido presentadas a potenciales clientes, aunque en este momento no podemos precisar oportunidades concretas”, indicó.

En ese sentido, subrayó que el mercado peruano mantiene perspectivas favorables para la adopción de nuevas tecnologías, como la de salsas. “Definitivamente. Perú está mostrando buenas señales, con inversiones y proyecciones positivas. Muchas de estas están asociadas a cambios, renovación o mantenimiento de tecnología, y nosotros somos un proveedor que suele ser considerado en esos procesos”, afirmó.

La cabeza de Tetrat Pak en Perú destacó que el 2025 fue un año positivo para la operación local y proyectó una tendencia similar. “Fue un muy buen año, cerca de dos dígitos de crecimiento. Esperamos que este 2026 también lo sea. Vemos que la mayor estabilidad está impulsando decisiones de inversión y renovación tecnológica, lo que nos permite ser optimistas sobre el crecimiento en el país”, concluyó.

LEA TAMBIÉN Exituno renueva equipos en planta de Lurín y mira línea de envases compostables