Los ciberataques y los riesgos asociados con la inteligencia artificial (IA) se perfilan como una amenaza creciente para las empresas.

Según el Allianz Risk Barometer 2026, el 42% de los especialistas consultados identificó los ciberincidentes como uno de los principales riesgos para los negocios, mientras que la IA ocupó el segundo lugar, con 32%.

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El impacto de estos riesgos no se limita a la seguridad informática. Gabriel Loli, socio de DLA Piper en Perú, sostuvo que un incidente puede paralizar operaciones, comprometer información, afectar a clientes y generar pérdidas económicas, por lo que las empresas deben evaluar quién responde por los daños y si sus seguros ofrecen cobertura.

Además, Loli señaló que es necesario revisar las pólizas para identificar los riesgos cubiertos, las exclusiones, los deducibles y los límites de protección.

¿QUIÉN RESPONDE CUANDO LA IA OCASIONA UN DAÑO?

La incorporación de sistemas de IA también plantea interrogantes sobre la responsabilidad legal ante errores automatizados, uso indebido de información o decisiones que perjudiquen a terceros, de acuerdo con Allianz.

En Perú, la Ley N.° 31814 y su reglamento establecen disposiciones para promover el uso seguro y responsable de esta tecnología. Sin embargo, determinar quién asume las pérdidas dependerá de las circunstancias del caso y de las obligaciones de la empresa usuaria, el proveedor tecnológico u otros involucrados.

Rabeth Pareja, socio de DLA Piper en Perú, advirtió que las empresas deben evaluar sus contratos tecnológicos, fortalecer la supervisión humana y revisar si sus pólizas contemplan daños derivados del uso de IA.

Los especialistas recomiendan actualizar las coberturas de seguros, establecer responsabilidades con proveedores y reforzar los protocolos de ciberseguridad para evitar que una falla tecnológica se traduzca en pérdidas que no estaban previstas.

“La incorporación de IA puede generar importantes eficiencias, pero también exige revisar cómo se distribuyen los riesgos. Las empresas deben anticiparse y evitar descubrir, después de una pérdida, que sus contratos o pólizas no ofrecen la protección que esperaban”, concluyó Gabriel Loli.