Esta fotografía, tomada el 27 de febrero de 2022, muestra un vehículo blindado de transporte de tropas (APC, por sus siglas en inglés) ruso ardiendo junto al cuerpo de un soldado no identificado, durante los combates contra las fuerzas armadas ucranianas en Járkov.
Esta fotografía, tomada el 27 de febrero de 2022, muestra un vehículo blindado de transporte de tropas (APC, por sus siglas en inglés) ruso ardiendo junto al cuerpo de un soldado no identificado, durante los combates contra las fuerzas armadas ucranianas en Járkov.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube

Las autoridades rusas registraron la muerte de más de 11,000 extranjeros de casi 100 países en la guerra contra Ucrania, según datos confidenciales de la agencia de estadísticas Rosstat.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados.Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidosque publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar,los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, puedensuscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.