La información proviene de más de 11 millones de certificados de defunción que incluyen datos como lugar de nacimiento, ciudadanía y lugar de fallecimiento. Los registros fueron obtenidos por el grupo opositor bielorruso Cyber Partisans y el grupo de hackers ucranianos Silent Crow, y posteriormente compartidos con Bloomberg y un pequeño grupo de otros medios.

Bloomberg informó anteriormente que el Kremlin ha registrado unas 400,000 muertes relacionadas con la guerra desde que lanzó su invasión a gran escala de Ucrania hace casi cinco años.

El recuento incluye a 11,335 extranjeros, definidos como personas nacidas fuera de Rusia o con ciudadanía extranjera. Las muertes fueron registradas entre el 24 de febrero de 2022 y fines de agosto de 2026 y vinculadas explícitamente con la guerra mediante códigos o referencias a términos como “operación militar”, “bombardeos” o “drones”.

Rosstat no respondió a una solicitud de comentarios.

Los datos muestran cómo el Kremlin ha sostenido su guerra contra Ucrania pese a las dificultades de sus fuerzas para avanzar en el campo de batalla y al aumento de las bajas.

Moscú no publica cifras sobre la cantidad de extranjeros que ha reclutado y el presidente Vladímir Putin ha evitado reconocer la magnitud de las bajas. Sin embargo, a medida que aumentaban las muertes de rusos, el Kremlin también parece haber desplegado a más combatientes extranjeros.

Rusia registró muertes en combate de personas de todo el mundo | Fallecimientos relacionados con la guerra de personas nacidas en el extranjero y de ciudadanos extranjeros, por lugar, según documentos rusos obtenidos mediante piratería informática

Rusia había reclutado a unos 46,000 extranjeros hasta octubre, según Dmytro Usov, secretario del Cuartel General de Coordinación para el Trato de los Prisioneros de Guerra. Usov dijo que Ucrania ha capturado a combatientes enemigos de 59 países y que Rusia planea reclutar a otros 18,500 extranjeros este año. Una estimación del jefe de inteligencia ucraniano sitúa el total en una cifra menor, de unos 28,000 combatientes extranjeros.

Los datos de Rosstat muestran que las muertes de extranjeros vinculadas con la guerra aumentaron a un ritmo similar al de las bajas rusas y se multiplicaron por más de ocho desde la invasión: de unas 630 en 2022 a más de 5.500 en 2025.

Los datos hackeados estaban incompletos y presentaban algunas inconsistencias, especialmente para 2026, ya que las muertes en combate pueden tardar meses o incluso años en registrarse. Informes separados indican que las bajas mortales de Rusia han aumentado este año y alcanzaron niveles récord el mes pasado.

El Kremlin ha negado que utilice métodos engañosos para reclutar personas en el extranjero. Sin embargo, varios países, entre ellos Kirguistán, Kazajistán, Kenia y Ghana, expresaron preocupación tras conocerse casos de extranjeros muertos en el frente después de ser atraídos a Rusia con promesas, a menudo falsas, de ciudadanía, dinero o empleo. El ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo en agosto que Rusia había creado un organismo especial para atender las solicitudes de gobiernos extranjeros.

El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Carlos Espá, viajó a Moscú el viernes pasado en busca de respuestas sobre el destino de al menos 430 peruanos reclutados por las fuerzas rusas. De ellos, 25 han muerto y más de 180 están desaparecidos, según el gobierno peruano. Espá se reunió el lunes con su homólogo ruso y pidió ayuda para repatriar los cuerpos de los fallecidos y asistir a los heridos, según un comunicado de su oficina.

Los registros revisados por Bloomberg sugieren que el ejército ruso recurrió principalmente a los antiguos Estados soviéticos, que Moscú considera parte de su esfera de influencia. Unos 3.700 de los extranjeros muertos eran ciudadanos ucranianos o habían nacido en Ucrania después de su independencia tras la disolución de la Unión Soviética en 1991. Entre los registros que incluían una dirección, la mayoría correspondía a residentes de zonas ocupadas del este y el sur de Ucrania.

Como el total incluye a ciudadanos rusos nacidos en el extranjero, algunos podrían ser hijos de familias soviéticas o rusas que vivían fuera del país. Otros podrían pertenecer a distintas minorías étnicas.

Alrededor del 80% de los demás fallecidos procedían de otros antiguos países soviéticos. Poco más de 6.000 habían nacido fuera de Rusia, pero tenían ciudadanía rusa al momento de morir.

Para efectos de este análisis, las personas nacidas fuera de Rusia pero dentro de la Unión Soviética antes de su disolución fueron contabilizadas como extranjeras solo si tenían ciudadanía de otro país.

En los datos no aparece ninguna muerte de norcoreanos vinculada con la guerra, pese a que Corea del Norte ha desplegado miles de soldados para apoyar a Rusia. Esto sugiere que Rusia no emitió certificados de defunción para los norcoreanos fallecidos, posiblemente porque formaban parte de unidades extranjeras en lugar de incorporarse individualmente a las fuerzas rusas.

Por ese motivo, sumado a los retrasos en los registros y otras dificultades para contabilizar las bajas en combate, los datos casi con seguridad subestiman el número total de combatientes extranjeros muertos.

Algunas personas pueden haber sido reportadas como desaparecidas, algunos cuerpos pueden no haber sido identificados y otras podrían haber muerto meses después por heridas de guerra que no figuran explícitamente en los registros. También es posible que algunas muertes hayan sido registradas bajo categorías no relacionadas con el conflicto.

El reclutamiento ruso parece haberse producido en oleadas. Los datos muestran una alta concentración de muertes de personas de Nepal en 2023 y 2024; de Sri Lanka y China en 2024 y 2025; y de Colombia, Kenia y Nigeria desde fines de 2025.

Además, unas 340 de las personas fallecidas procedían de África, donde Rusia ha intensificado el reclutamiento. La mayoría de esas muertes se produjo a partir de 2025, con los mayores contingentes provenientes de Egipto, Camerún, Nigeria, Kenia y Ghana.

Unos 300 registros correspondían a ciudadanos rusos nacidos en Alemania antes de 1992, principalmente en ciudades que albergaban guarniciones de Alemania Oriental, como Potsdam y Magdeburgo, donde las fuerzas soviéticas estuvieron estacionadas hasta 1994.

Casi todos los extranjeros muertos en el conflicto, el 99% del total, eran hombres. De las 159 mujeres fallecidas, 154 procedían de zonas ocupadas de Ucrania.

Silent Crow y Cyber Partisans dijeron el 1 de noviembre que habían vulnerado la infraestructura interna de Rosstat, obtenido acceso a unos 25,000 computadores y extraído alrededor de 23 terabytes de datos, incluida información sobre las pérdidas militares rusas.

Rosstat dijo días después que había detectado ciberataques contra sus sistemas entre el 29 de octubre y el 1 de noviembre, pero que no encontró pruebas de que sus bases de datos hubieran sido vulneradas ni de que se hubiera filtrado información confidencial. La agencia señaló que estaba restaurando sus sistemas después de que un ataque dejara fuera de servicio parte de su infraestructura.