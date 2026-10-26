Cursos gratuitos. (Foto: Freepik)
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Redacción Gestión
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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anuncia el lanzamiento de la Undécima edición de su Programa de Iniciación Tecnológica (PIT), que ofrece más de 80 cursos gratuitos que se desarrollarán en modalidad virtual. La iniciativa busca ampliar las oportunidades de capacitación tecnológica para participantes de distintas regiones del Perú.

También incluye gestión de proyectos, diseño asistido por computadora, metodología BIM, automatización de procesos, aprendizaje automático, normas ISO, experiencia de usuario y comunicación digital.

Becas. (Foto: Difusión)
Becas. (Foto: Difusión)

¿A quiénes está dirigido el programa?

El programa está dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos, así como a trabajadores del sector público que dispongan de un correo institucional activo. Las sesiones se realizarán en vivo y los participantes podrán consultar grabaciones de las clases como apoyo a su aprendizaje.

El periodo de matrícula se desarrollará del 15 de octubre al 02 de noviembre de 2026. El inicio de clases está previsto para el 02 de noviembre. La oferta académica y el procedimiento de inscripción se encuentran en este .

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