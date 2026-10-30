Binance. (Foto: Difusión)
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Redacción Gestión
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La mayor plataforma de criptomonedas del mundo, Binance, informó este viernes de un incidente de seguridad con un impacto estimado en US$ 6,300 millones, del que asegura haber bloqueado unos US$ 3,000 millones, y suspendió temporalmente los depósitos y retiros mientras investiga las operaciones no autorizadas.

Binance precisó que hasta el momento no ha encontrado pruebas de una filtración de las claves privadas de sus monederos digitales y anunció que publicará un informe técnico detallado cuando concluya la investigación.

La empresa señaló que ha trabajado con socios del sector de las cadenas de bloques para congelar unos US$ 3,000 millones en activos afectados, aunque todavía no ha determinado públicamente el importe definitivo de las pérdidas ni cuánto dinero podrá recuperar.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.
Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo.

Binance anuncia suspensiones

Como medidas inmediatas, Binance suspendió temporalmente los depósitos y retiros, revocó la autorización de la dirección afectada y solicitó la colaboración de las fuerzas de seguridad y empresas especializadas en el rastreo de transacciones con criptomonedas.

La plataforma también anunció que actualizará su prueba de reservas una vez completadas las medidas correctivas, mientras continúa investigando la identidad de los responsables del ataque.

Fundada en 2017 en Shanghái por el empresario Changpeng Zhao, Binance trasladó sus operaciones fuera de China tras las restricciones impuestas ese año al comercio de criptomonedas y pasó a operar internacionalmente sin una sede central única.

Caídas en el mercado

El incidente provocó caídas en las principales criptomonedas, con el bitcóin retrocediendo más de un 3% hasta rondar los US$ 77,400, mientras que el éter y el BNB también registraron descensos, según el portal especializado CoinDesk.

Con información de EFE

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