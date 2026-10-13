En el mundo y en Latinoamérica en particular, las stablecoins son hoy en día lo que tiene mayor madurez después de las criptomonedas como almacenamiento de valor, según BCG. | Foto: Pexels
En el mundo y en Latinoamérica en particular, las stablecoins son hoy en día lo que tiene mayor madurez después de las criptomonedas como almacenamiento de valor, según BCG. | Foto: Pexels
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Boston Consulting Group identifica tres tendencias en el sector financiero y la economía en general, ¿cuáles son?

TE PUEDE INTERESAR

Del efectivo al celular: así cambió la forma de cobrar de los negocios en Perú
Peso chileno es la “piñata” de los inversionistas, según Credicorp, ¿qué le juega en contra?
Bancos podrán lanzar paquetes de beneficios y servicios: ¿qué pagarán clientes?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.