La primera es la inteligencia artificial (IA), que permite la reducción de costos y un aumento de ingresos en distintos sectores.

Esta primera tendencia es “potente” en la banca en Perú, según Gonzalo Troncoso, managing director & partner de BCG y líder de la práctica de pagos y fintech en América Latina.

Lo segundo son los activos digitales, al observarse una aceleración en la adopción de criptomonedas y stablecoins (divisas digitales cuyo valor está vinculado a un activo del mundo real como el dólar). Ello ocurre en particular en la región, incluido el Perú, explicó el ejecutivo.

Se observa una aceleración en la adopción de criptomonedas y stablecoins. (Foto: iStock)

Y un tercer rasgo es la incorporación de los agentes de IA por parte de la banca para que, por ejemplo, sus ejecutivos puedan apoyarse en esa tecnología con el fin de automatizar procesos y realizar tareas a mayor velocidad.

Comisiones

“En el caso de Perú, muchos bancos pueden empezar a pensar en cómo se involucran para transformar soles en stablecoins, por ejemplo, tether (criptomoneda cuyo valor está vinculado a la divisa estadounidense). Eso permite generar comisiones por tipo de cambio, y luego gestionar remesas. A veces (el envío de dinero) lo hace un tercero o a veces, los mismos bancos o instituciones financieras que manejan el dinero (del remitente)”, afirmó el ejecutivo al ser consultado sobre el caso local.

El BCP introdujo en octubre del año pasado un plan piloto denominado criptococos, dentro del sandbox regulatorio de la SBS, en el que, entre otras operaciones, se puede comprar y vender bitcoin y USDC (otra moneda digital estable que, al igual que tether, está vinculada al billete verde).

“En el mundo y en Latinoamérica en particular, las stablecoins son hoy en día lo que tiene mayor madurez después de las criptomonedas como storage (almacenamiento) de valor”, dijo Troncoso.

Además, refirió que bancos peruanos buscan automatizar procesos para “mejorar la vida a sus clientes” y, por ejemplo, ponen a su disposición un asistente virtual que le permita identificar al usuario en qué ha gastado su dinero o le presente recomendaciones.

“Hay players (competidores) grandes de la industria financiera peruana que están buscando cómo poder llegar a sus clientes con una oferta de valor diferenciadora y aumentar la productividad de sus propias operaciones, liberando tiempo al ejecutivo para que pueda atender mejor al cliente y no deba realizar tanta labor administrativa, por ejemplo”, agregó.

Ingresos

De acuerdo con BCG, la implementación de la IA ha permitido un aumento de los ingresos de las empresas de pago (categoría que incluye activos digitales, emisores de tarjetas, procesadores de pago, entre otros) de entre 5% y 10%, por incorporación de nuevos tipos de productos, nuevos servicios, mejoras en tasas de comisiones, etc.

Asimismo, la IA permite que las compañías identifiquen más fácilmente algún tipo de fraude, y les ayuda a reducir los gastos operativos, según la consultora.

Por lo anterior, BCG estima que las empresas de pago que adoptan la IA pueden aumentar sus utilidades entre 20% y 30% en el corto plazo.

“En temas como marketing, hemos visto que la plata que la compañía invierte rinde hasta tres veces más si sabe optimizar con IA los avisos”, destacó Troncoso.

De acuerdo con BCG, la implementación de la IA ha permitido un aumento de los ingresos de las empresas de pago de entre 5% y 10. (Autor:Blue Planet Studio, Fuente: Getty Images-iStockphoto)

Influencia de Nubank en mercado

“(Nubank) tiene una oferta de valor bastante potente, capacidad de transferir prácticamente gratis a 35 países; hay que ver cómo lo adopta el mercado, pero creo que da luces de hacia dónde va la cosa y el resto de los incumbentes (compañías ya establecidas en el mercado) creo que va a intentar moverse en una dirección similar”, resaltó Gonzalo Troncoso, de BCG.

Recientemente, Nubank anunció el lanzamiento de una cuenta digital internacional multidivisa que permite transferir dinero de forma rápida y sin comisiones entre más de 35 países.