Alfonso Astudillo, partner de Boston Consulting Group (BCG), señala que las empresas peruanas todavía están en una etapa inicial en la adaptación al nuevo recorrido de compra. (Foto: freepik.es)
Alfonso Astudillo, partner de Boston Consulting Group (BCG), señala que las empresas peruanas todavía están en una etapa inicial en la adaptación al nuevo recorrido de compra. (Foto: freepik.es)
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Eduardo Sotelo
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La marca que un consumidor tiene en mente al comenzar una compra ya no necesariamente es la que termina eligiendo. La búsqueda previa a la decisión se ha vuelto más extensa y suma nuevos actores, desde redes sociales y recomendaciones hasta herramientas de inteligencia artificial. En Perú, este cambio ocurre además en un mercado donde el canal tradicional mantiene un peso dominante, mientras los hard discounters y las marcas propias ganan terreno.

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