El logotipo del asistente virtual ChatGPT en un teléfono inteligente el viernes 16 de agosto de 2024. El lanzamiento público de herramientas avanzadas de IA generativa como Gemini de Google, Meta AI y ChatGPT de OpenAI en los últimos dos años ha aumentado los temores de que millones de trabajadores puedan ser desplazados.
El logotipo del asistente virtual ChatGPT en un teléfono inteligente el viernes 16 de agosto de 2024. El lanzamiento público de herramientas avanzadas de IA generativa como Gemini de Google, Meta AI y ChatGPT de OpenAI en los últimos dos años ha aumentado los temores de que millones de trabajadores puedan ser desplazados.
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Agencia Bloomberg
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OpenAI dijo que sus nuevos chips Jalapeno tuvieron un mejor desempeño que la actual línea de Nvidia Corp. durante las pruebas, lo que pone de relieve los avances de la compañía en el desarrollo interno de procesadores de inteligencia artificial.

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