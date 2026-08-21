La inteligencia artificial puede convertirse en una gran aliada para hacer las tareas escolares, pero un nuevo estudio advierte que esa ventaja podría desaparecer cuando llega la hora de demostrar lo aprendido sin ayuda. La investigación encontró que los estudiantes que recurrieron a la IA para realizar sus trabajos obtuvieron mejores calificaciones y tardaron mucho menos tiempo, pero posteriormente tuvieron peores resultados en los exámenes.

El estudio siguió durante seis meses a 27,000 estudiantes de entre 12 y 18 años en China. Los resultados mostraron que las calificaciones de sus tareas aumentaron cerca de 18% en todas las materias entre quienes utilizaban herramientas de inteligencia artificial, de acuerdo con una investigación conjunta de David Stromberg, de la Universidad de Estocolmo, y Victor Lei y Wu Yanhui, de la Universidad de Hong Kong.

Al mismo tiempo, los alumnos redujeron considerablemente el tiempo necesario para completar cada trabajo. El medio The Economist señala que, en promedio, pasaron de dedicar 64 minutos a solo 45 minutos por tarea, lo que representa una reducción importante en el esfuerzo requerido para cumplir con las asignaciones.

Sin embargo, esa mejora no se trasladó a los exámenes. Cuando tuvieron que responder las evaluaciones sin la misma asistencia de la IA, los estudiantes que habían utilizado estas herramientas para sus tareas obtuvieron resultados 20% inferiores a los de sus compañeros que habían trabajado sin ellas.

Quienes utilizaron IA para sus tareas mejoraron sus calificaciones en 18% y redujeron el tiempo de trabajo de 64 a 45 minutos. (Foto referencial: Magnific)

¿La IA está reemplazando parte del aprendizaje?

Los investigadores plantean que el auge de la inteligencia artificial podría estar debilitando la relación tradicional entre las buenas calificaciones en las tareas y el conocimiento que realmente conserva un estudiante para los exámenes.

En el estudio, cerca del 80% de los participantes utilizaba modelos chinos de IA, como Doubao y DeepSeek, mientras que el resto formaba parte del grupo de control.

El fenómeno tampoco parece limitarse a China. Encuestas citadas en la investigación señalan que aproximadamente entre 80% y 90% de los estudiantes universitarios en Estados Unidos utilizan IA para sus estudios. En Reino Unido y Alemania, las cifras reportadas alcanzan 94% y 93%, respectivamente.

Aun así, los resultados no significan que la inteligencia artificial sea necesariamente perjudicial para la educación.

Otra investigación realizada con estudiantes de Middlebury College, en Vermont, encontró que quienes aprendieron un tema desconocido con ayuda de un chatbot de IA obtuvieron mejores resultados en las pruebas que el grupo que no utilizó la herramienta, manteniendo esa ventaja una semana después.

Los investigadores advierten que la IA puede ser útil para aprender, siempre que no sustituya el esfuerzo de pensar y comprender por cuenta propia. (Foto referencial: Magnific)

La clave estaría en cómo se utiliza la inteligencia artificial

Los investigadores y expertos señalan que el problema podría estar en utilizar la IA simplemente para obtener una respuesta terminada, en lugar de emplearla como una herramienta para comprender mejor un tema.

“La IA puede aumentar la productividad del aprendizaje, pero solo para quienes utilizan la tecnología de manera inteligente”, señaló The Economist al analizar los resultados.

El mismo informe añadió una advertencia para los estudiantes: “Los estudiantes deben resistir la tentación de recurrir a una respuesta generada por IA antes de pensar las cosas por sí mismos”.

De esta manera, el estudio plantea que el verdadero desafío no sería eliminar la inteligencia artificial de las aulas, sino evitar que sustituya el proceso mediante el cual los alumnos desarrollan y retienen sus propios conocimientos.

En otras palabras, utilizar IA para ahorrar tiempo puede mejorar una tarea, pero no necesariamente significa que el estudiante haya aprendido más. La diferencia puede hacerse evidente cuando llega un examen y ya no existe la posibilidad de pedirle a una herramienta que resuelva el problema.