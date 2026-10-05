Honduras vs. Jamaica se juega este lunes 5 de octubre de 2026 por una fecha clave del Grupo B de la Liga A en la Concacaf Nations League . La selección hondureña será local ante los Reggae Boyz en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa, con puntos importantes en disputa para sus aspiraciones dentro del torneo. Revisa qué canales de TV y plataformas de streaming transmitirán el partido EN VIVO y EN DIRECTO, tanto por señal abierta como online, desde Honduras y otros países de la región.

¿A qué hora juega Honduras-Jamaica hoy por la Liga de Naciones de CONCACAF?

Honduras recibe a Jamaica hoy, lunes 5 de octubre, por la fase de grupos de la Concacaf Nations League 2026/27. El encuentro se juega en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa a las 8:00 p. m. de Honduras y Perú (10:00 p. m. ET), según el calendario oficial de Concacaf.

País o región Hora local Honduras 8:00 p. m. Perú 8:00 p. m. México 7:00 p. m. Colombia 8:00 p. m. Ecuador 8:00 p. m. Venezuela 9:00 p. m. Chile 10:00 p. m. Argentina y Uruguay 11:00 p. m. Estados Unidos 10:00 p. m. ET / 9:00 p. m. CT / 7:00 p. m. PT España 4:00 a. m. del martes 6

¿En qué canal transmiten Honduras-Jamaica EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?

Honduras recibe a Jamaica este lunes 5 de octubre por la jornada 4 del Grupo B de la Liga A de la CONCACAF Nations League 2026/27. El inicio oficial está programado para las 8:00 p. m. en Tegucigalpa, en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

País o zona Dónde ver Honduras Telecadena / Deportes TVC, DTVC+, HRN y Telesistema Honduras Guatemala CONCACAF YouTube* El Salvador CONCACAF YouTube* Nicaragua CONCACAF YouTube* Costa Rica CONCACAF YouTube* México (hora del centro) FOX / CONCACAF YouTube* Panamá CONCACAF YouTube* Perú CONCACAF YouTube* Colombia CONCACAF YouTube* Ecuador CONCACAF YouTube* Venezuela CONCACAF YouTube* Estados Unidos (ET) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (CT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (MT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Estados Unidos (PT) FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX Bolivia CONCACAF YouTube* Chile CONCACAF YouTube* Argentina CONCACAF YouTube* Uruguay CONCACAF YouTube* Paraguay CONCACAF YouTube* Brasil (Brasilia) CONCACAF YouTube* España peninsular CONCACAF YouTube*

Para los aficionados en Honduras, la oferta más completa estará en la TV local: Telecadena, Deportes TVC y TNH transmitirán el encuentro desde Tegucigalpa. En internet, Deportes TVC confirma la señal por su web, una alternativa especialmente útil para seguirlo desde computadora o dispositivo móvil dentro del país.

En Perú, México y buena parte de Latinoamérica, la ruta digital indicada es la Concacaf App y el canal oficial de Concacaf en YouTube. El partido comienza a las 8:00 p. m. en Perú, Colombia y Ecuador; a las 9:00 p. m. en Venezuela; a las 10:00 p. m. en Chile; y a las 11:00 p. m. en Argentina y Uruguay.

En Estados Unidos, la señal confirmada es TUDN, con acceso también mediante TUDN.com y la aplicación de la cadena. El horario es 10:00 p. m. del Este, 9:00 p. m. del Centro y 7:00 p. m. del Pacífico.