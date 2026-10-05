El horario de verano terminará en Estados Unidos el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes de las zonas que observan el Daylight Saving Time deberán atrasarse una hora. El cambio se producirá a las 2:00 a. m. hora local, momento en que los relojes volverán a marcar la 1:00 a. m.. En otras palabras, esa madrugada tendrá una hora adicional y comenzará nuevamente el horario estándar. La regla federal vigente establece que el horario de verano termina el primer domingo de noviembre.

¿A qué hora termina el horario de verano en Estados Unidos?

El cambio se realizará a las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre en las zonas que observan el horario de verano. A esa hora, el reloj regresará a la 1:00 a. m., por lo que la primera hora de la madrugada se repetirá. El resultado práctico es que las personas tendrán una hora más de sueño si mantienen su horario habitual de descanso, aunque también habrá menos luz solar durante las tardes y más durante las primeras horas de la mañana.

La recomendación para quienes tengan relojes que no se ajustan automáticamente es sencilla: atrasarlos una hora antes de ir a dormir el sábado 31 de octubre. Los dispositivos que tengan activadas las funciones automáticas de fecha, hora y zona horaria normalmente realizarán el cambio por sí mismos.

¿Qué estados deben cambiar la hora el 1 de noviembre?

La gran mayoría de Estados Unidos observa el horario de verano. Los estados que lo hacen deberán atrasar sus relojes una hora en noviembre. Hawaii y la mayor parte de Arizona son las principales excepciones entre los estados, mientras que varios territorios estadounidenses tampoco participan en el cambio.

Eastern Time Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Vermont, Virginia y West Virginia Central Time Alabama, Arkansas, Florida, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Tennessee, Texas y Wisconsin Mountain Time Colorado, Idaho, Kansas, Montana, Nebraska, New Mexico, North Dakota, Oregon, South Dakota, Texas, Utah y Wyoming Pacific Time California, Idaho, Nevada, Oregon y Washington Alaska Time Alaska

Algunos estados abarcan más de una zona horaria; la tabla agrupa las áreas que observan DST. Las fronteras de las zonas horarias están reguladas a nivel federal.

¿Qué estados y territorios no cambian la hora?

El Departamento de Transporte señala que el horario de verano no se observa en Hawaii, American Samoa, Guam, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, U.S. Virgin Islands y la mayor parte de Arizona.

Hawaii No No observa DST Arizona No, en la mayor parte Mantiene horario estándar todo el año American Samoa No No observa DST Guam No No observa DST Northern Mariana Islands No No observa DST Puerto Rico No No observa DST U.S. Virgin Islands No No observa DST

¿Qué pasa en Arizona y la Navajo Nation?

Arizona tiene una excepción particular. La mayor parte del estado permanece en Mountain Standard Time durante todo el año y no adelanta ni atrasa los relojes. Sin embargo, la Navajo Nation sí observa el horario de verano, por lo que sus comunidades realizan los cambios establecidos por la normativa federal.

¿Qué dispositivos cambian automáticamente la hora?

Los teléfonos celulares, computadoras, tablets y la mayoría de los relojes inteligentes suelen actualizar la hora automáticamente cuando tienen correctamente configuradas la zona horaria y las opciones automáticas de fecha y hora. NIST recomienda mantener actualizado el sistema operativo, ya que es este el que aplica las reglas correspondientes al horario de verano.

Los relojes de pared, despertadores, algunos relojes de automóvil, hornos y microondas pueden requerir un ajuste manual. En esos casos, basta con atrasarlos una hora el sábado por la noche. Algunos modelos más modernos también tienen sincronización automática, por lo que conviene comprobar primero si el aparato realiza el cambio por sí solo. Los relojes antiguos con funciones automáticas basadas en reglas desactualizadas también pueden necesitar una corrección manual.

¿Trump quiere eliminar el cambio de horario en Estados Unidos?

Sí, pero esa propuesta todavía no es ley. El presidente Donald Trump respalda la Sunshine Protection Act, que busca mantener el horario de verano durante todo el año y eliminar los cambios de reloj de marzo y noviembre. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto 308-117 el 14 de julio de 2026, y al día siguiente fue enviado al Senado, donde quedó remitido al Comité de Comercio, Ciencia y Transporte.

El tema volvió a cobrar fuerza esta semana después de que Trump insistiera públicamente en que los estadounidenses no quieren seguir cambiando los relojes dos veces al año. El presidente ha defendido especialmente la permanencia de una hora adicional de luz durante las tardes y ha mencionado sus beneficios para actividades como el deporte. El 2 de octubre, Reuters informó que el esfuerzo legislativo estaba estancado en el Senado, y el 3 de octubre Trump volvió a presionar públicamente a legisladores republicanos que se oponen a la medida.

Esto no cambia el calendario de 2026. Mientras el Congreso no apruebe una nueva ley y esta no entre en vigor, las reglas actuales continúan vigentes. Por eso, el domingo 1 de noviembre los relojes deberán atrasarse una hora en las zonas que observan el horario de verano.

¿Qué significa el cambio de horario para las personas?

El regreso al horario estándar desplaza una hora de luz desde la tarde hacia la mañana. Por eso, después del 1 de noviembre, anochecerá más temprano, mientras que amanecerá más temprano que durante el horario de verano. Para quienes trabajan, estudian o realizan actividades al aire libre, el cambio puede modificar sus rutinas de luz natural durante los primeros días.

La madrugada del cambio, en cambio, tendrá una hora adicional: cuando el reloj llegue a las 2:00 a. m., volverá a marcar la 1:00 a. m. Es el conocido “fall back”, la regla práctica que permite recordar que en otoño los relojes se atrasan.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Estados Unidos 2026

¿Cuándo cambia la hora en Estados Unidos?

El domingo 1 de noviembre de 2026.

¿Los relojes se adelantan o se atrasan?

Se atrasan una hora.

¿A qué hora ocurre el cambio?

A las 2:00 a. m., que pasan a ser nuevamente la 1:00 a. m.

¿Se duerme una hora más?

Sí. La madrugada tiene una hora adicional porque el periodo entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repite.

¿Arizona cambia la hora?

La mayor parte de Arizona no. La Navajo Nation sí observa el horario de verano.

¿Hawaii cambia la hora?

No. Hawaii mantiene el horario estándar durante todo el año.

¿Los celulares cambian automáticamente?

Normalmente sí, siempre que tengan activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria y cuenten con las actualizaciones correspondientes.

¿Qué pasa si mi reloj de pared no cambia solo?

Hay que atrasarlo manualmente una hora. Lo más práctico es hacerlo antes de dormir el sábado 31 de octubre.

¿Trump ya eliminó el cambio de horario?

No. Trump respalda la Sunshine Protection Act, pero el proyecto todavía no se ha convertido en ley. Por ello, el cambio del 1 de noviembre de 2026 continúa vigente.

¿Cuándo volverá a cambiar la hora después de noviembre?

Si no cambia la legislación, el horario de verano volverá a comenzar el domingo 14 de marzo de 2027, siguiendo la regla federal del segundo domingo de marzo.