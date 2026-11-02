Así lo destacó Lenin Tarrillo, líder en blockchain y criptoactivos del BCP, en el marco del Latam Epayment Summit 2026, organizado por Capece.

Las stablecoins son divisas digitales cuyo valor está vinculado a un activo de referencia del “mundo real”, como el dólar o el euro.

Tarrillo destacó que hace poco no existía norma asociada con las stablecoins, pero que ahora sí la hay, por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, y aseguró que los reguladores de la región no son ajenos a esa tendencia.

“Observamos un avance importante en la adopción de esta tecnología (las stablecoins) como infraestructura para mover dinero, y también en la regulación para identificar los riesgos, establecer circuitos cerrados donde se puedan crear servicios financieros adecuados, etc”, afirmó.

BCP participó en Latam Epayment Summit 2026, organizado por Capece. (Foto: GEC)

Punto de inflexión

En tal sentido, aludió al proyecto del BCP, Criptococos, lanzado en octubre del año pasado y hoy en fase piloto.

“Creo que estamos en un punto de inflexión. Las rampas hacia los activos digitales se están institucionalizando; de hecho, BCP es una especie de rampa, en modo piloto todavía (con Criptococos), porque tú puedes pasar de USDC (criptomoneda estable vinculada con el dólar estadounidense) a soles en cuestión de segundos. Eso se va a empezar a institucionalizar, se van a empezar a establecer reglas, y eso finalmente va a crear puentes hacia la adopción de estos activos (digitales)”, sostuvo.

El piloto Criptococos del BCP permite comprar y vender bitcoin y USDC. Para participar y comenzar a operar, se exige al usuario rendir una evaluación de conocimientos sobre criptoactivos.

La USDC mantiene una paridad de 1 a 1 con el dólar estadounidense en su valor, es decir, ambas cuestan lo mismo.

Riesgo

Tarrillo consideró que, en algunos casos, no sería necesario que la persona comprenda los detalles de la tecnología que existe detrás del servicio que emplea, como en las transferencias transfronterizas.

“El usuario no necesita saber si (la transferencia de dinero) fue por swift (red global que conecta a miles de instituciones financieras en el mundo), bancos intermediarios o stablecoins”, refirió.

Sin embargo, añadió: “hay escenarios donde hay que trasladar abierta y transparentemente el riesgo al usuario para que entienda dónde está operando y qué riesgo asume”.

Las stablecoins son divisas digitales cuyo valor está vinculado a un activo de referencia del “mundo real”. (Autor:bodym - Fuente: Getty Images/iStockphoto)

Inversiones

Asimismo, por el lado de las inversiones, la tecnología blockchain (que está detrás de todas las criptomonedas) se hace cada vez más presente, según el ejecutivo.

“En el frente de inversiones, el mercado va a ir creciendo también y, conforme la tecnología vaya adoptando instrumentos tradicionales, como oro tokenizado, va a costar menos ‘enchufar’ (enlazar) estos servicios hacia plataformas donde ya está el público”, manifestó.

Un activo tokenizado es una representación digital y única de un activo real, y opera sobre la base de la tecnología blockchain. En tal sentido, pueden “tokenizarse” obras de arte, inmuebles, o activos financieros como acciones.