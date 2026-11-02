Stablecoins. USDC, vinculada al dólar, es una de las criptomonedas estables más negociadas. (Foto: Getty Images)
Stablecoins. USDC, vinculada al dólar, es una de las criptomonedas estables más negociadas. (Foto: Getty Images)
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Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

En un contexto en que el sistema financiero peruano se encamina a la interoperabilidad, las stablecoins o criptomonedas estables dan evidencias de que aportan un valor “significativo” al ser más eficientes y rápidas, por ejemplo, para las transferencias de dinero, ¿qué entidad aseguró esa información?

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